Крикунов назвал причину вылета СКА в плей-офф КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что причиной неудачного выступления петербургского СКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стала неправильная работа тренера по физической подготовке.
В сезоне-2025/26 петербуржцы выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии первого раунда, проиграв столичному ЦСКА в пяти матчах серии (1-4).
"В этом году вообще все с ног на голову. "Динамо", СКА – какие команды вылетели, такого не было никогда. Поэтому сезон получился интересный. А у (главного тренера СКА) Игоря (Ларионова), я думаю, тренер по физподготовке, который постоянно с ним, где-то недорабатывает или работает не совсем правильно. Поэтому они вылетели", – сказал Крикунов.
2 апреля, 09:14