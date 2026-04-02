Рейтинг@Mail.ru
Крикунов назвал причину вылета СКА в плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
Хоккей
 
11:27 02.04.2026 (обновлено: 11:59 02.04.2026)
Крикунов назвал причину вылета СКА в плей-офф КХЛ
Крикунов назвал причину вылета СКА в плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Крикунов назвал причину вылета СКА в плей-офф КХЛ
Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что причиной неудачного выступления петербургского СКА в плей-офф Континентальной... РИА Новости Спорт, 02.04.2026
2026-04-02T11:27:00+03:00
2026-04-02T11:59:00+03:00
хоккей
владимир крикунов
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570438227_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_4df87995b4729cbeb8052659e3937eb7.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570438227_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7cc045d730cc2508212077963165dd93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
владимир крикунов, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), цска
Хоккей, Владимир Крикунов, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА
Крикунов назвал причину вылета СКА в плей-офф КХЛ

Крикунов: СКА вылетел из Кубка Гагарина из-за работы тренера по физподготовке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Крикунов
Владимир Крикунов - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Крикунов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что причиной неудачного выступления петербургского СКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стала неправильная работа тренера по физической подготовке.
В сезоне-2025/26 петербуржцы выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии первого раунда, проиграв столичному ЦСКА в пяти матчах серии (1-4).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
31 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
6 : 2
СКА
06:31 • Денис Гурьянов
(Николай Коваленко, Дмитрий Бучельников)
14:49 • Джереми Рой
(Денис Гурьянов, Николай Коваленко)
07:24 • Сергей Калинин
54:05 • Денис Гурьянов
(Ник Эберт, Николай Коваленко)
Николай Коваленко
Денис Гурьянов
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
11:38 • Андрей Педан
(Ignat Lutfullin, Маркус Филлипс)
Бреннан Менелл
Календарь Турнирная таблица История встреч
"В этом году вообще все с ног на голову. "Динамо", СКА – какие команды вылетели, такого не было никогда. Поэтому сезон получился интересный. А у (главного тренера СКА) Игоря (Ларионова), я думаю, тренер по физподготовке, который постоянно с ним, где-то недорабатывает или работает не совсем правильно. Поэтому они вылетели", – сказал Крикунов.
Ларионов тренирует СКА с 2025 года. В предыдущем сезоне он возглавлял нижегородское "Торпедо", с которым также покинул плей-офф КХЛ на стадии первого раунда.
ХоккейВладимир КрикуновСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    462
    644
  • Футбол
    Завершен
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала