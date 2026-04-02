Потерявший сознание Луческу ушел из сборной Румынии

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Федерация футбола Румынии (FRF) объявила на сайте об уходе Мирчи Луческу с поста главного тренера национальной команды в связи с истечением контракта.
Луческу во второй раз в карьере возглавил сборную Румынии в августе 2024 года. Под его руководством команда одержала 11 побед, один раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. В последнем матче под его руководством румыны уступили сборной Турции со счетом 0:1 в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. 29 марта стало известно, что 80-летний Луческу был экстренно госпитализирован перед тренировкой национальной команды. Специалист объяснил, что потерял сознание из-за эмоций и нервного напряжения во время разбора с игроками матча против сборной Турции.
"Мирча Луческу принял этот вызов и пришел, чтоб отдать все ради Румынии, проявив безграничную страсть и самоотдачу. Своим неустанным трудом и преданностью, которую он демонстрировал в каждом моменте, он показал, что такое настоящая любовь к национальной сборной и футболу, завоевав тем самым уважение и благодарность всех любителей футбола", - заявил президент FRF Рэзван Бурляну.
Бурляну добавил, что федерация ждет, что Луческу в ближайшие месяцы займет новую должность в FRF, чтобы "румынский футбол мог извлечь пользу из всех знаний, которые господин Луческу накопил за свою карьеру".
Луческу один сезон работал в петербургском "Зените", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза", "Брешиа", "Реджана", "Интер", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". В 1981-86 годах Луческу также руководил сборной Румынии, которая под его руководством отобралась на Евро-1984, впервые выступив в финальной стадии чемпионатов Европы.