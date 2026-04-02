"Колорадо" Ничушкина уступил "Ванкуверу" в матче НХЛ с 14 шайбами - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед
08:08 02.04.2026 (обновлено: 11:27 02.04.2026)
"Колорадо" Ничушкина уступил "Ванкуверу" в матче НХЛ с 14 шайбами
Брок Бесер, Маркус Петтерссон, Габриэль Ландескуг, Колорадо Эвеланш, Ванкувер Кэнакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Хоккей
© Фото : Социальные сети ФК "Колорадо Эвеланш"Валерий Ничушкин
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" уступил "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 8:6 (3:2, 3:1, 2:3) в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Брок Бесер (30, 36, 59-я минуты), дублем отметился Теодорс Блюгерс (6, 26), также шайбы забросили Макс Сассон (1), Джейк Дебраск (12) и Маркус Петтерссон (55). У хозяев два гола в активе Сэма Малински (36, 54), также отличились Натан Маккиннон (2), Габриэль Ландескуг (17), Паркер Келли (41) и Брент Бёрнс (54).
Колорадо
6 : 8
Ванкувер
01:22 • Натан Маккиннон
(Девон Тоус, Сэм Малински)
16:05 • Габриэль Ландескуг
(Брент Бернс, Валерий Ничушкин)
35:43 • Сэм Малински
(Девон Тоус)
40:14 • Паркер Келли
(Джек Дрери, Джош Мэнсон)
53:21 • Брент Бернс
(Брок Нельсон, Валерий Ничушкин)
53:58 • Сэм Малински
00:29 • Макс Сассон
(Филип Хронек, Зив Буйум)
05:21 • Тедди Блугерс
(Лиам Эхгрен)
11:38 • Джейк Дебраск
(Элиас Петтерссон, Марко Росси)
25:02 • Тедди Блугерс
(Макс Сассон, Маркус Петтерссон)
29:42 • Брок Бесер
(Tom Willander, Марко Росси)
35:21 • Брок Бесер
(Дрю О'Коннор)
54:21 • Маркус Петтерссон
(Брок Бесер, Дрю О'Коннор)
58:31 • Брок Бесер
(Маркус Петтерссон)
Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин отдал две результативные передачи. Теперь в его активе 45 очков (15 голов + 30 передач) в 65 встречах.
"Ванкувер" (52 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Колорадо" (108) лидирует в Центральном дивизионе.
В другом матче "Сан-Хосе Шаркс" дома обыграл "Анахайм Дакс" - 4:3 (1:1, 0:1, 3:1). В составе победителей голевой передачей отметился Дмитрий Орлов. Российский вратарь "Шаркс" Ярослав Аскаров отразил 28 бросков из 31.
