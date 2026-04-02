Президент КХЛ хочет видеть Овечкина и Малкина в лиге - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
12:44 02.04.2026 (обновлено: 12:49 02.04.2026)
Президент КХЛ хочет видеть Овечкина и Малкина в лиге
Хоккей, Спорт, Алексей Морозов (хоккей), Александр Овечкин, Евгений Малкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Морозов: мы будем рады увидеть Овечкина и Малкина в КХЛ

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что в организации будут рады увидеть российских нападающих Александра Овечкина и Евгения Малкина в КХЛ.
Действующий контракт 40-летнего нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Овечкина истекает в конце сезона-2025/26. В январе 2026 года руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщило, что решение о будущем Овечкина в команде еще не принято. Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбург Пингвинз".
"Сейчас мы поздравляем Александра с 1000 голами в НХЛ и другими рекордами. Только он сам решит, каким будет его будущее. Овечкин и Евгений Малкин уже заявили, что решение они примут по окончании сезона в НХЛ. Мы будем рады увидеть их в КХЛ. Александру желаем побить еще один снайперский рекорд", - заявил Морозов на пресс-конференции.
Матыцин назвал лучшего российского спортсмена 2025 года
