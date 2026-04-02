Экс-вратарь "Ливерпуля" завершит карьеру по окончании сезона

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Голкипер бельгийского "Брюгге" Симон Миньоле завершит профессиональную карьеру после завершения сезона, сообщается на сайте футбольного клуба.
"Я рад, что смог вернуться после травмы и восстановиться, чтобы сыграть эти заключительные матчи в хорошей форме и внести свой вклад на поле. Что я хочу пообещать нашим болельщикам, так это просто: исход матча не полностью зависит от меня, но моя преданность, сила воли и решимость будут со мной каждый день до самого последнего момента в "Брюгге". Так было всегда, и так я хочу закончить", - заявил Миньоле.
После 30 туров "Брюгге" с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, уступая три очка лидирующему "Юниону".
Миньоле 38 лет, в сезоне-2018/19 голкипер стал победителем Лиги чемпионов в составе английского "Ливерпуля". В разные годы карьеры спортсмен также выступал за бельгийский "Сент-Трюйден" и английский "Сандерленд".
