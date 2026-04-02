Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
16:54 02.04.2026 (обновлено: 16:56 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/golkiper-2084823966.html
Экс-вратарь "Ливерпуля" завершит карьеру по окончании сезона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578077483_0:0:1841:1036_1920x0_80_0_0_17236ee10a11a6cdb5839be95334f7ae.jpg
https://ria.ru/20260402/lokomotiv-2084823073.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578077483_0:0:1621:1215_1920x0_80_0_0_18c75974a07faa7aa85514844d49754c.jpg
1920
1920
true
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСимон Миньоле
Симон Миньоле - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Голкипер бельгийского "Брюгге" Симон Миньоле завершит профессиональную карьеру после завершения сезона, сообщается на сайте футбольного клуба.
Бельгиец выступает за "Брюгге" с августа 2019 года. В составе команды Миньоле выиграл четыре чемпионата Бельгии, один Кубок и три Суперкубка страны.
«
"Я рад, что смог вернуться после травмы и восстановиться, чтобы сыграть эти заключительные матчи в хорошей форме и внести свой вклад на поле. Что я хочу пообещать нашим болельщикам, так это просто: исход матча не полностью зависит от меня, но моя преданность, сила воли и решимость будут со мной каждый день до самого последнего момента в "Брюгге". Так было всегда, и так я хочу закончить", - заявил Миньоле.
После 30 туров "Брюгге" с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, уступая три очка лидирующему "Юниону".
Миньоле 38 лет, в сезоне-2018/19 голкипер стал победителем Лиги чемпионов в составе английского "Ливерпуля". В разные годы карьеры спортсмен также выступал за бельгийский "Сент-Трюйден" и английский "Сандерленд".
ФутболСпортСимон МиньолеБрюггеСент-ТрюйденЛига чемпионов 2025-2026Ливерпуль
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    644
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала