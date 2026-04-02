Одной из идей Фалина была нейтральная единая Германия, заявил Любинский - РИА Новости, 02.04.2026
17:59 02.04.2026
Одной из идей Фалина была нейтральная единая Германия, заявил Любинский
Одной из идей Фалина была нейтральная единая Германия, заявил Любинский - РИА Новости, 02.04.2026
Одной из идей Фалина была нейтральная единая Германия, заявил Любинский
Одной из идей дипломата и журналиста Валентина Фалина заключалась в том, чтобы объединенная Германия была нейтральным государством, заявил заместитель министра... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T17:59:00+03:00
2026-04-02T17:59:00+03:00
германия
россия
москва
валентин фалин
дмитрий любинский
кпсс
агентство печати "новости"
нато
германия
россия
москва
германия, россия, москва, валентин фалин, дмитрий любинский, кпсс, агентство печати "новости", нато
Германия, Россия, Москва, Валентин Фалин, Дмитрий Любинский, КПСС, Агентство печати "Новости", НАТО
Одной из идей Фалина была нейтральная единая Германия, заявил Любинский

Любинский: одной из идей Фалина была нейтральная объединенная Германия

© РИА Новости / Алексей Никольский
Мемориальная доска дипломату Валентину Фалину на здании Международной медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Мемориальная доска дипломату Валентину Фалину на здании Международной медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Одной из идей дипломата и журналиста Валентина Фалина заключалась в том, чтобы объединенная Германия была нейтральным государством, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
В четверг на здании международной медиагруппы "Россия сегодня" в Москве открыли мемориальную доску в память о председателе правления Агентства печати "Новости", дипломате, выдающемся государственном и культурном деятеле Валентине Фалине.
Любинский подчеркнул, что Валентин Михайлович, уже работая в ЦК КПСС, активно подключился к решению вопроса объединения Германии.
"При этом (Фалин предлагал - ред.) вариативные сценарии урегулирования внешнеполитических аспектов германского вопроса, предполагавшие среди прочего нейтралитет объединенной Германии, ее отказ от участия в военной структуре НАТО с перспективой сохранения членства в политической организации альянса", - сказал Любинский в ходе круглого стола "Последний маршал советской дипломатии. К 100-летию Валентина Михайловича Фалина", организованного Институтом Европы РАН.
Дипломат отметил, что не все идеи Фалина удалось реализовать, однако многие из них впоследствии легли в основу дальнейших договоренностей.
Валентин Фалин - видный дипломат и журналист, родился 3 апреля 1926 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1971-1978 годах был послом СССР в ФРГ, в 1978-1982 годах занимал должность первого заместителя заведующего отделом международной информации ЦК КПСС. С 1986 по 1988 годы занимал пост председателя правления агентства печати "Новости" (АПН), а с 1988 по 1991 годы заведовал международным отделом ЦК КПСС. Фалин – автор книг "История внешней политики СССР", "Политические воспоминания", "Второй фронт", "Конфликты в Кремле". Он скончался 22 февраля 2018 года.
ГерманияРоссияМоскваВалентин ФалинДмитрий ЛюбинскийКПССАгентство печати "Новости"НАТО
 
 
