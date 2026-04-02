Одной из идей Фалина была нейтральная единая Германия, заявил Любинский

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Одной из идей дипломата и журналиста Валентина Фалина заключалась в том, чтобы объединенная Германия была нейтральным государством, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
В четверг на здании международной медиагруппы "Россия сегодня" в Москве открыли мемориальную доску в память о председателе правления Агентства печати "Новости", дипломате, выдающемся государственном и культурном деятеле Валентине Фалине.
"При этом (Фалин предлагал - ред.) вариативные сценарии урегулирования внешнеполитических аспектов германского вопроса, предполагавшие среди прочего нейтралитет объединенной Германии, ее отказ от участия в военной структуре НАТО с перспективой сохранения членства в политической организации альянса", - сказал Любинский в ходе круглого стола "Последний маршал советской дипломатии. К 100-летию Валентина Михайловича Фалина", организованного Институтом Европы РАН.
Дипломат отметил, что не все идеи Фалина удалось реализовать, однако многие из них впоследствии легли в основу дальнейших договоренностей.
Валентин Фалин - видный дипломат и журналист, родился 3 апреля 1926 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1971-1978 годах был послом СССР в ФРГ, в 1978-1982 годах занимал должность первого заместителя заведующего отделом международной информации ЦК КПСС. С 1986 по 1988 годы занимал пост председателя правления агентства печати "Новости" (АПН), а с 1988 по 1991 годы заведовал международным отделом ЦК КПСС. Фалин – автор книг "История внешней политики СССР", "Политические воспоминания", "Второй фронт", "Конфликты в Кремле". Он скончался 22 февраля 2018 года.
Фалин был выдающимся деятелем, заявила Захарова
2 апреля, 11:59