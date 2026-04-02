Вингер "Спартака" вернулся в общую группу перед дерби с "Локомотивом"
11:37 02.04.2026 (обновлено: 11:46 02.04.2026)
Вингер "Спартака" вернулся в общую группу перед дерби с "Локомотивом"
игорь дмитриев (24.07.2004)
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Игорь Дмитриев (24.07.2004), Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Вингер «Спартака» Дмитриев вернулся в общую группу перед дерби с «Локомотивом»

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгорь Дмитриев
Игорь Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вингер московского "Спартака" Игорь Дмитриев вернулся к тренировкам в общей группе в преддверии дерби с "Локомотивом", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Дмитриев получил травму в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" (0:2) и пропустил гостевую игру против "Оренбурга". Дерби с "Локомотивом" в рамках 23-го тура РПЛ состоится 5 апреля.
Как уточнили в пресс-службе "Спартака", полузащитник Даниил Зорин тренируется в общей группе с ограничениями, а защитник Владислав Саусь работает по индивидуальной программе. Все легионеры "красно-белых", вызванные в марте в расположение своих сборных, вернулись в расположение клуба.
Исключением является вингер сборной ДР Конго Тео Бонгонда, чья команда в ночь на 1 апреля вышла на чемпионат мира. Игрок вернется в Россию в ночь на 3 апреля.
"Спартак" после 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от призовой тройки составляет шесть очков.
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Три жалобы "Спартака" по матчу с "Зенитом" рассмотрит ЭСК РФС
17 марта, 12:12
 
