Рейтинг@Mail.ru
Семак объяснил, почему "Локомотив" продал Глушенкова в "Зенит" - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:01 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/semak-2084194537.html
Семак объяснил, почему "Локомотив" продал Глушенкова в "Зенит"
Семак объяснил, почему "Локомотив" продал Глушенкова в "Зенит"
2026-04-01T10:01:00+03:00
2026-04-01T10:01:00+03:00
футбол
спорт
санкт-петербург
максим глушенков
алексей батраков
сергей семак
локомотив (москва)
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963900228_0:84:3229:1901_1920x0_80_0_0_d85e0413e33b9e8a892f0ae48edfc93a.jpg
https://ria.ru/20260226/glushakov-2076812280.html
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963900228_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_45e2fc69389a84ad46f03d3ab40ef072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкМаксим Глушенков
Максим Глушенков - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Максим Глушенков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости, Борис Ходоровский. Московский футбольный клуб "Локомотив" решился на продажу полузащитника Максима Глушенкова в "Зенит", так как видел ему замену в лице своего воспитанника Алексея Батракова, заявил в интервью РИА Новости главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак.
Глушенков перешел в "Зенит" в 2024 году. Батраков с 12 голами идет среди лидеров гонки бомбардиров Российской премьер-лиги, уступая лишь нападающему "Краснодара" Джону Кордобе (13), а также занимает на данный момент второе место по числу результативных передач (8).
"Мы приглашаем тех футболистов, игру которых внимательно отслеживаем и которых можем пригласить. За редчайшим исключением пригласить какого-то системообразующего игрока из стана конкурентов, да еще с российским паспортом, не можем. Разве что "Локомотив" продал Глушенкова, будучи уверенным в замене в лице Алексея Батракова", - сказал Семак.
"На момент приглашения в "Зенит" (нападающий Александр) Соболев не всегда попадал в стартовый состав "Спартака". ЦСКА был заинтересован в обмене Игоря Дивеева на Лусиано. Футбол сегодня - это еще и бизнес", - добавил тренер.
Денис Глушаков - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Глушаков рассказал, какие трансферы удивили его зимой в РПЛ
26 февраля, 10:10
 
ФутболСпортСанкт-ПетербургМаксим ГлушенковАлексей БатраковСергей СемакЛокомотив (Москва)Зенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    642
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала