Семак объяснил, почему "Локомотив" продал Глушенкова в "Зенит"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости, Борис Ходоровский. Московский футбольный клуб "Локомотив" решился на продажу полузащитника Максима Глушенкова в "Зенит", так как видел ему замену в лице своего воспитанника Алексея Батракова, заявил в интервью РИА Новости главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак.
Глушенков перешел в "Зенит" в 2024 году. Батраков с 12 голами идет среди лидеров гонки бомбардиров Российской премьер-лиги, уступая лишь нападающему "Краснодара" Джону Кордобе (13), а также занимает на данный момент второе место по числу результативных передач (8).
"Мы приглашаем тех футболистов, игру которых внимательно отслеживаем и которых можем пригласить. За редчайшим исключением пригласить какого-то системообразующего игрока из стана конкурентов, да еще с российским паспортом, не можем. Разве что "Локомотив" продал Глушенкова, будучи уверенным в замене в лице Алексея Батракова", - сказал Семак.
Глушаков рассказал, какие трансферы удивили его зимой в РПЛ
