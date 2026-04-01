Семак объяснил, почему "Локомотив" продал Глушенкова в "Зенит"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости, Борис Ходоровский. Московский футбольный клуб "Локомотив" решился на продажу полузащитника Максима Глушенкова в "Зенит", так как видел ему замену в лице своего воспитанника Алексея Батракова, заявил в интервью РИА Новости главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак.