Синоптики предупредили о сильных морозах в апреле

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В некоторых районах России ожидаются заморозки и снегопады. Синоптики призывают не убирать теплые вещи. Тем более что планируется возвращение сильных морозов.

Какие регионы в апреле накроет снегом?

Паниковать стоит

Весна в этом году радует теплом — в Центральной России заметно теплее, чем обычно в это время. Но расслабляться рано. Синоптики предупреждают: апрель на то и апрель, чтобы преподносить сюрпризы.

Александр Ильин из прогностического центра "Метео" рассказал, что погода в Москве и области изменится уже в начале месяца. Ночью 3 апреля местами в Подмосковье ударят заморозки до минус четырех. А в эту субботу вполне вероятен мокрый снег. Правда, долго он не продержится: уже к воскресенью осадки должны прекратиться.

Михаил Леус из центра "Фобос" тоже предупреждает, что в апреле ночные заморозки вернутся. По его прогнозу, скорее всего, это случится во второй и пятой пятидневках месяца. Первая половина апреля будет относительно теплой: днем столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов. Правда, во второй пятидневке возможен небольшой спад — до +7… +12 градусов.

Во второй половине месяца температура снова подрастет: сначала до +9… +14 градусов, а в последней декаде — до +12… +17. Но по ночам все равно будет прохладно.

Но тем не менее снег в апреле все же вполне возможен, предупреждают синоптики. По словам научного сотрудника Гидрометцентра Людмилы Паршиной, до 5 апреля осадки в виде снега возможны сразу в нескольких регионах.

В списке — Карелия, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Мурманская, Архангельская и Вологодская области, а также республики Алтай, Тыва и Хакасия. В северо-западных регионах снег будет перемежаться с дождем.

В Архангельской и Вологодской областях ночью похолодает до минус шести. А в Сибири и вовсе серьезный мороз — до минус пятнадцати.

Ранее, напомним, сообщалось, что 31 марта в Москве обновился температурный рекорд. Как рассказал РИА Новости ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец, к трем часам дня на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 17,5 градуса. Предыдущий рекорд держался с 2007 года.

Погода на Пасху

В Вербное воскресенье, 5 апреля, в Москве ожидается теплая погода — до 12 градусов, но возможны кратковременные дожди. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, перед Пасхой существенных изменений погоды не ожидается. В праздничный день будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди — от небольших до умеренных.

Что касается, температурного фона, то он останется практически без изменений. Днем в субботу воздух прогреется до +12… +14 градусов в столице и до +11… +16 по региону. В воскресенье, 5 апреля, температура составит +10… +12 градусов выше нуля.

Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля, и многие москвичи уже строят планы на праздничные выходные. Но с прогнозами погоды на этот день пока полная неразбериха. Одни синоптики сулят солнце и настоящую весну, другие — возвращение зимней непогоды.

Канун праздника, 11 апреля, будет пасмурным. Утром в субботу воздух прогреется до +12, днем температура останется в пределах +9…+14. Первая половина дня обойдется без дождей. Но тем, кто планирует идти на ночную службу, лучше прихватить зонт: к вечеру возможна морось или небольшой дождь.