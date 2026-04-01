Рейтинг@Mail.ru
Синоптики предупредили о сильных морозах в апреле - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 01.04.2026 (обновлено: 19:04 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/morozy-2084317951.html
Синоптики предупредили о сильных морозах в апреле
Синоптики предупредили о сильных морозах в апреле - РИА Новости, 01.04.2026
Синоптики предупредили о сильных морозах в апреле
В некоторых районах России ожидаются заморозки и снегопады. Синоптики призывают не убирать теплые вещи. Тем более что планируется возвращение сильных морозов. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T18:54:00+03:00
2026-04-01T19:04:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083811856_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_9301b4722eafebcaad4d37a3dabfb2a3.jpg
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083811856_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_609c887b6cf1bbecb5fa263161624cc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Синоптики предупредили о сильных морозах в апреле

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Горожане в парке "Зарядье" в Москве
Горожане в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Горожане в парке "Зарядье" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В некоторых районах России ожидаются заморозки и снегопады. Синоптики призывают не убирать теплые вещи. Тем более что планируется возвращение сильных морозов.
Какие регионы в апреле накроет снегом?

Паниковать стоит

Весна в этом году радует теплом — в Центральной России заметно теплее, чем обычно в это время. Но расслабляться рано. Синоптики предупреждают: апрель на то и апрель, чтобы преподносить сюрпризы.
Александр Ильин из прогностического центра "Метео" рассказал, что погода в Москве и области изменится уже в начале месяца. Ночью 3 апреля местами в Подмосковье ударят заморозки до минус четырех. А в эту субботу вполне вероятен мокрый снег. Правда, долго он не продержится: уже к воскресенью осадки должны прекратиться.
Михаил Леус из центра "Фобос" тоже предупреждает, что в апреле ночные заморозки вернутся. По его прогнозу, скорее всего, это случится во второй и пятой пятидневках месяца. Первая половина апреля будет относительно теплой: днем столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов. Правда, во второй пятидневке возможен небольшой спад — до +7… +12 градусов.
Во второй половине месяца температура снова подрастет: сначала до +9… +14 градусов, а в последней декаде — до +12… +17. Но по ночам все равно будет прохладно.
© РИА Новости / Айар Варламов | Перейти в медиабанкХолод
Туристка из Германии в Оймяконе. Температура опустилась до отметки минус 47 градусов по Цельсию - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Айар Варламов
Перейти в медиабанк
Холод
Но тем не менее снег в апреле все же вполне возможен, предупреждают синоптики. По словам научного сотрудника Гидрометцентра Людмилы Паршиной, до 5 апреля осадки в виде снега возможны сразу в нескольких регионах.
В списке — Карелия, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Мурманская, Архангельская и Вологодская области, а также республики Алтай, Тыва и Хакасия. В северо-западных регионах снег будет перемежаться с дождем.
В Архангельской и Вологодской областях ночью похолодает до минус шести. А в Сибири и вовсе серьезный мороз — до минус пятнадцати.
Ранее, напомним, сообщалось, что 31 марта в Москве обновился температурный рекорд. Как рассказал РИА Новости ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец, к трем часам дня на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 17,5 градуса. Предыдущий рекорд держался с 2007 года.

Погода на Пасху

В Вербное воскресенье, 5 апреля, в Москве ожидается теплая погода — до 12 градусов, но возможны кратковременные дожди. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, перед Пасхой существенных изменений погоды не ожидается. В праздничный день будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди — от небольших до умеренных.
Что касается, температурного фона, то он останется практически без изменений. Днем в субботу воздух прогреется до +12… +14 градусов в столице и до +11… +16 по региону. В воскресенье, 5 апреля, температура составит +10… +12 градусов выше нуля.
Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля, и многие москвичи уже строят планы на праздничные выходные. Но с прогнозами погоды на этот день пока полная неразбериха. Одни синоптики сулят солнце и настоящую весну, другие — возвращение зимней непогоды.
Канун праздника, 11 апреля, будет пасмурным. Утром в субботу воздух прогреется до +12, днем температура останется в пределах +9…+14. Первая половина дня обойдется без дождей. Но тем, кто планирует идти на ночную службу, лучше прихватить зонт: к вечеру возможна морось или небольшой дождь.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрохожие идут под дождем по улице в Москве
Прохожие идут под дождем по улице в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Прохожие идут под дождем по улице в Москве
Синоптик Александр Ильин считает, что в сам праздник, 12 апреля, погода сильно не изменится. А вот его коллега из "Фобоса" Евгений Тишковец настроен куда более тревожно. Он предупреждает: несмотря на теплый апрель, вероятен возврат холодов. Возможны осадки в самых разных видах — вплоть до снега. И случиться это может как раз перед Пасхой.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала