Москвичей предупредили о ночных заморозках в апреле

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ночные заморозки ожидаются в Москве во второй и пятой пятидневках апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Наибольшая вероятность ночных заморозков во второй и пятой пятидневках (апреля - ред.)", - написал Леус в своем Telegram-канале .

Он отметил, что первая половина апреля пройдет при дневной температуре плюс 13 - плюс 18 градусов, за исключением второй пентаны, когда ожидается плюс 7 - плюс 12 градусов.