В Москве установлен новый температурный рекорд

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рекорд тепла для 31 марта установлен в Москве во вторник, воздух прогрелся до плюс 17,5 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.