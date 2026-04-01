В Москве в Вербное воскресенье ожидаются кратковременные дожди

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кратковременные дожди от небольших до умеренных возможны в Москве в Вербное воскресенье, ожидается теплая погода - до 12 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим - один из 12 главных церковных праздников. В 2026 году оно отмечается 5 апреля, за неделю до Пасхи.
"Характер погоды у нас существенно меняться не будет. У нас облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди от небольших до умеренных - это именно в Вербное воскресенье", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что температура практически меняться не будет. Минимальная температура в Москве будет в пределах плюс четырех - плюс шести градусов, по региону - от одного до шести градусов выше нуля.
"Дневная температура в субботу в Москве плюс 12 - плюс 14 градусов, по региону плюс 11 - плюс 16 градусов. В воскресенье температура воздуха будет в пределах 10-12 градусов выше нуля", - отметила Позднякова.
