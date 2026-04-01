Феноменальный рекорд Овечкина! Русский ветеран был близок к хет-трику!

"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" в матче НХЛ и повысил свои шансы на попадание в плей-офф. Александр Овечкин отметился двумя голами и покорил очередную историческую вершину.

"Финальный матч против Овечкина?"

"Вашингтон Кэпиталз" относительно успешно провел недавнюю гостевую серию из трех матчей. После поражения в игре с "Сент-Луис Блюз" (0:3) подопечные Спенсера Карбери смогли добыть важные победы над "Ютой Маммот" (7:4) и "Вегас Голден Найтс" (5:4 Б) и впервые за почти четыре месяца смогли выиграть две подряд встречи на выезде. "Столичные" остались в гонке за место в плей-офф. После недавнего поражения "Коламбус Блю Джекетс", продливших свою серию без побед до трех матчей, отставание "Вашингтона" от зоны уайлд-кард за восемь игр до конца регулярного чемпионата составляло пять очков.

После заключительной в этой "регулярке" поездки на Запад США "Кэпиталз" ненадолго вернулись домой, чтобы провести один матч перед выездом в Ньюарк. Один, но очень важный матч.

Соперником "Вашингтона" сегодня стала "Филадельфия Флайерз". Старта своей очной дуэли оба клуба ждали почти весь регулярный сезон, пока наконец не встретились с начале февраля незадолго до того, как розыгрыш чемпионат был поставлен на паузу в связи с проведением хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Италии. С момента первого очного матча в сезоне и по сегодняшний день "Кэпиталз" и "Флайерз" успели провести все четыре игры, запланированные в текущей "регулярке". Перед последним матчем преимущество в своеобразной сезонной серии было за "летчиками": "Флайерз" выиграли оба домашних матча (4:2, 4:1) и уступили в Вашингтоне (1:3).

© Фото : x.com/nhl Александр Овечкин © Фото : x.com/nhl Александр Овечкин

"Филадельфия" является одним из главных конкурентов "Вашингтона" в борьбе за попадание в плей-офф. До сегодняшней встречи подопечные Рика Токкета опережали "столичных" на три балла и имели один матч в запасе. При этом "Флайерз" находятся в отличной форме. К поездке в столицу США "Филадельфия" шла на серии из трех побед вообще и восьми победах кряду в гостевых матчах. После возобновления регулярного сезона команда Токкета в принципе является одной из лучших в лиге: по проценту набранных очков за данный период клуб из Пенсильвании уступает только "Баффало Сейбрз" и "Сент-Луису", а по числу побед делят второе место с "Колорадо Эвеланш". Секрет их успеха в последние недели — надежная игра в обороне. После перерыва на Олимпиаду-2026 и до сегодняшнего дня "Флайерз" имели средний показатель пропущенных шайб в 2,24 гола за игру. Лучше них в лиге за аналогичный отрезок только "Блюз" (1,75 пропущенных шайб за игру)

"Филадельфия" к заключительному матчу против "Вашингтона" в этом регулярном сезоне готовилась по-особенному, ведь эта игра может стать для "летчиков" последней в рамках их очного противостояния с Александром Овечкиным. Контракт российского нападающего с "Вашингтоном" истекает по окончании этого сезона, и на данный момент никто — даже сам Овечкин — все еще не знает, будет ли подписано новое соглашение лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ с "Кэпиталз".

« "Это финальный матч против Овечкина? Будущий член Зала хоккейной славы Алекс Овечкин пока не решил, завершит он карьеру в НХЛ или отыграет еще один сезон. Если 40-летний хоккеист решит уйти на пенсию после этого сезона, то сегодняшний матч станет последним для него против "Филадельфии". Овечкин исторически доминировал в играх с "Флайерз", забросив 52 шайбы и отдав 32 результативные передачи (84 очка) в предыдущих 81 матче в рамках регулярных сезонов НХЛ", — отметила пресс-служба "Филадельфии" в анонсе к встрече с "Вашингтоном".

© Фото : x.com/nhl Александр Овечкин © Фото : x.com/nhl Александр Овечкин

Уникальное достижение Овечкина

Для "Вашингтона" матч против "Филадельфией" ожидаемо сложился очень непросто. В дебюте встречи, несмотря на полученное на первых же минутах большинство (в очередной раз неиспользованное), подопечным Карбери пришлось много терпеть. Особенно это было актуально, когда численное преимущество получили уже "летчики". Но "Кэпиталз" выстояли, а затем в самый нужный момент нанесли ответный удар. И даже два.

Во второй половине первого периода "столичные" оформили два важных гола. Автором первого стал Том Уилсон, который провел свой 900-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ. Все — в составе "Вашингтона". Уилсон вместе с Пьером-Люком Дюбуа вдвоем убежали в контратаку через центр, и при входе в зону канадский форвард исполнил мощный кистевой бросок, с которым не справился голкипер "Флайерз" Дэн Владар.

Спустя несколько минут преимущество "Вашингтона" в счете увеличил Александр Овечкин. В ходе быстрой позиционной атаки 40-летний россиянин убежал на чужой пятак и выскочил на голевой бросок буквально из-под носа 19-летнего форварда "Филадельфии" Портера Мартона, который сегодня дебютировал в НХЛ. Этот свой первый матч в лиге канадец точно запомнит навсегда.

Овечкин же благодаря этой шайбе достиг отметки в 30 голов в текущем сезоне. Александр Михайлович обновил рекорд НХЛ по количеству "регулярок" с 30 шайбами и более, который уже давно принадлежит россиянину. Капитан "Вашингтона" проводит уже 20-й сезон в лиге, в котором забрасывает минимум по 30 шайб. Овечкин — первый и единственный игрок в мире, кто оформил это достижение. Лишь однажды Ови не смог выбить "тридцатку": в сезоне-2020/21 он забросил 24 шайбы в 45 матчах чемпионата. При этом российский форвард стал лишь четвертым игроком в истории НХЛ, кто забросил 30 и более шайб в ходе одной "регулярки" среди хоккеистов в возрасте 40 лет и старше. До Овечкина это удалось легендарному Горди Хоу (44 гола в сезоне-1968/69 и 31 гол в сезоне-1969/70), Джонни Буцику (36 голов в сезоне-1975/76) и Теему Селянне (31 гол в сезоне-2010/11).

© REUTERS / Geoff Burke Александр Овечкин © REUTERS / Geoff Burke Александр Овечкин

Перед уходом на перерыв команды успели сойтись в потасовке, итогом которой стало обоюдное удаление для Коннора Макмайкла со стороны "Вашингтона" и Тревора Зеграса со стороны "Филадельфии". Свободное пространство при игре в формате "4 на 4" лучше использовали гости. Уже в начале второго периода Трэвис Санхайм мощно и точно выстрелил из зоны слота. Вратарь Логан Томпсон не смог среагировать на этот бросок, так как ему мешали. Голкипер "Вашингтона" указывал на помеху со стороны Кристиана Дворака, который ворвался на пятак, и судьи изначально не засчитали взятие ворот, увидев в действиях игрока "Флайерз" блокировку. Однако тренеры "летчиков" взяли запрос, и после просмотра видеоповтора судьи увидели, что Томпсону помешал его же одноклубник — Мартин Фехервари буквально ткнул голкипера клюшкой и не дал тому занять нужную позицию. Дворак же вообще никак не коснулся вратаря. Зафиксировав это, арбитры засчитали гол.

"Филадельфия" на кураже оперативно оформила и второе взятие ворот. Защитник "Вашингтона" Мэтт Рой неудачно распорядился шайбой за своими воротами, и сыгравший на перехвате Зеграс эффектно прострелил на Карла Грундстрема, который "расстрелял" Томпсона.

"Вашингтон", терявший на глазах свое преимущество в счете, очень вовремя получил еще одно большинство. Со второй попытки "Кэпиталз" все же смогли отметиться голом при игре в формате "5 на 4". Уже ближе к концу большинства Джейкоб Чикран после выигранного вбрасывания в чужой зоне и последующей передачи от Райана Леонарда сильно щелкнул от синей линии и отправил шайбу в сетку, отпраздновав свой день рождения голом. С реализацией большинства у "столичных" сегодня в принципе дела сложились отлично, что даже удивительно на фоне плохой игры в формате "5 на 4" по ходу всего сезона. Незадолго до второго перерыва "Кэпс" использовали и третью попытку — все тот же Леонард прицельно бросил из правого круга вбрасывания.

"Вашингтону" было необходимо всего лишь спокойно отыграть третий период и оформить уверенную победу, но "Кэпиталз" умеют создать интригу там, где в этом нет необходимости. В самом начале третьей 20-минутки "столичные" пропустили опасную атаку "Флайерз" два в одного, но если от нее подопечные Карбери отбились, то со второй волной атаки уже не справились, и Кристиан Дворак сократил отставание в счете до минимума.

Впрочем, старания "летчиков" оформить камбэк оспорил Овечкин. Александр Михайлович не откладывал дело в долгий ящик и разменял четвертый десяток голов в сезоне, в падении замкнув прострел от Макмайкла.

Благодаря этой шайбе Овечкин:

обновил рекорд НХЛ по голам в чемпионатах, доведя число заброшенных шайб до 928;

185-й раз в карьере забросил минимум две шайбы в одном матче чемпионата НХЛ и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки (189 матчей с двумя голами и более);

оформил 1005-й гол в карьере в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. До повторения абсолютного снайперского рекорда Гретцки (1016 голов) осталось 11 шайб;

довел число шайб, заброшенных в очных матчах против "Филадельфии" в "регулярках" НХЛ за всю карьеру до 54. Чаще от рук Александра Михайловича из всех франшиз лиги страдали только "Атланта Трэшерз"/"Виннипег Джетс" (58). В социальных сетях блог-аккаунты о жизни "Флайерз", настрадавшись от Овечкина, от бессилия даже призвали россиянина завершить карьеру.

Наконец, гол Овечкина и вовсе стал победным. По этому показателю российский голеадор обновил очередной рекорд, который давно принадлежит ему. Теперь в активе лидера "Кэпиталз" 141 решающая шайба в матчах чемпионатов НХЛ. После этого гола Ови "Филадельфия" предприняла еще одну попытку отыграться, но при счете 4:5 "Флайерз" с шестью полевыми игроками и пустыми воротами не только не добились успеха, но и пропустили контрольный гол от Уилсона. До хет-трика Овечкина же, впрочем, дело так и не дошло.

6:4 — "Вашингтон" оформил очень важную победу и слегка повысил свои шансы на попадание в плей-офф. Отставание "Кэпиталз" от зоны уайлд-карда сократилось до трех баллов. Впереди Александра Овечкина и компанию ожидает выезд в Ньюарк на битву с "Нью-Джерси Девилз".