Два гола Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Филадельфией"

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 6:4 (2:0, 2:2, 2:2) в пользу хозяев площадки. В составе "Вашингтона" по дублю оформили российский нападающий Александр Овечкин (19-я и 44-я минуты) и Том Уилсон (15, 59), еще по шайбе забросили Джейкоб Чикран (27) и Райан Леонард (38). У "Филадельфии" отличились Трэвис Санхайм (21), Карл Грундстрем (25), Кристиан Дворак (41) и Денвер Барки (48).

Александр Овечкин провел на площадке 15 минут и 43 секунды игрового времени, нанес три броска в створ ворот и применил три силовых приема. Овечкин достиг и преодолел отметку в 30 голов в сезоне-2025/26. Капитан "Вашингтона" обновил собственный рекорд НХЛ по числу регулярных сезонов с 30 шайбами и более и стал первым в истории игроком, кому удалось провести 20 таких сезонов. Овечкин также стал четвертым игроком в истории НХЛ, кто забросил минимум 30 шайб в одной "регулярке" в возрасте 40 лет и старше. Ранее это удалось Горди Хоу (дважды), Джонни Буцику и Теему Селянне. Овечкин провел 185-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ, в котором забросил минимум две шайбы. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (189 матчей).