Два гола Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Филадельфией"

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
01 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
14:59 • Том Уилсон
18:35 • Александр Овечкин
26:58 • Якоб Чичрун
(Ryan Leonard, Пьер-Люк Дюбуа)
37:37 • Ryan Leonard
(Пьер-Люк Дюбуа, Якоб Чичрун)
43:47 • Александр Овечкин
(Коннор Макмайкл, Якоб Чичрун)
58:56 • Том Уилсон
20:39 • Трэвис Санхейм
24:36 • Карл Грундстрем
40:33 • Кристиан Дворак
47:52 • Denver Barkey
(Расмус Ристолайнен, Ноа Кэйтс)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 6:4 (2:0, 2:2, 2:2) в пользу хозяев площадки. В составе "Вашингтона" по дублю оформили российский нападающий Александр Овечкин (19-я и 44-я минуты) и Том Уилсон (15, 59), еще по шайбе забросили Джейкоб Чикран (27) и Райан Леонард (38). У "Филадельфии" отличились Трэвис Санхайм (21), Карл Грундстрем (25), Кристиан Дворак (41) и Денвер Барки (48).
Александр Овечкин провел на площадке 15 минут и 43 секунды игрового времени, нанес три броска в створ ворот и применил три силовых приема. Овечкин достиг и преодолел отметку в 30 голов в сезоне-2025/26. Капитан "Вашингтона" обновил собственный рекорд НХЛ по числу регулярных сезонов с 30 шайбами и более и стал первым в истории игроком, кому удалось провести 20 таких сезонов. Овечкин также стал четвертым игроком в истории НХЛ, кто забросил минимум 30 шайб в одной "регулярке" в возрасте 40 лет и старше. Ранее это удалось Горди Хоу (дважды), Джонни Буцику и Теему Селянне. Овечкин провел 185-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ, в котором забросил минимум две шайбы. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (189 матчей).
Форвард "Вашингтона" Иван Мирошниченко отметился двумя силовыми приемами. Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков нанес два броска, заблокировав один бросок и провел один силовой прием.
"Вашингтон" одержал третью победу подряд. "Филадельфия" потерпела первое поражение после трех побед кряду.
