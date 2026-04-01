Два гола Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Филадельфией"
04:56 01.04.2026
Два гола Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Филадельфией"
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
филадельфия флайерз
александр овечкин
матвей мичков
иван мирошниченко
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Филадельфия Флайерз, Александр Овечкин, Матвей Мичков, Иван Мирошниченко
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
01 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Вашингтон
6 : 4
Филадельфия
14:59 • Том Уилсон
(Пьер-Люк Дюбуа, Расмус Сандин)
18:35 • Александр Овечкин
(Мэтт Рой, Коннор Макмайкл)
26:58 • Якоб Чичрун
(Ryan Leonard, Пьер-Люк Дюбуа)
37:37 • Ryan Leonard
(Пьер-Люк Дюбуа, Якоб Чичрун)
43:47 • Александр Овечкин
(Коннор Макмайкл, Якоб Чичрун)
58:56 • Том Уилсон
(Пьер-Люк Дюбуа, Мэтт Рой)
20:39 • Трэвис Санхейм
(Трэвис Конечны, Кристиан Дворак)
24:36 • Карл Грундстрем
(Тревор Зеграс)
40:33 • Кристиан Дворак
(Трэвис Конечны, Трэвис Санхейм)
47:52 • Denver Barkey
(Расмус Ристолайнен, Ноа Кэйтс)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 6:4 (2:0, 2:2, 2:2) в пользу хозяев площадки. В составе "Вашингтона" по дублю оформили российский нападающий Александр Овечкин (19-я и 44-я минуты) и Том Уилсон (15, 59), еще по шайбе забросили Джейкоб Чикран (27) и Райан Леонард (38). У "Филадельфии" отличились Трэвис Санхайм (21), Карл Грундстрем (25), Кристиан Дворак (41) и Денвер Барки (48).
Александр Овечкин провел на площадке 15 минут и 43 секунды игрового времени, нанес три броска в створ ворот и применил три силовых приема. Овечкин достиг и преодолел отметку в 30 голов в сезоне-2025/26. Капитан "Вашингтона" обновил собственный рекорд НХЛ по числу регулярных сезонов с 30 шайбами и более и стал первым в истории игроком, кому удалось провести 20 таких сезонов. Овечкин также стал четвертым игроком в истории НХЛ, кто забросил минимум 30 шайб в одной "регулярке" в возрасте 40 лет и старше. Ранее это удалось Горди Хоу (дважды), Джонни Буцику и Теему Селянне. Овечкин провел 185-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ, в котором забросил минимум две шайбы. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (189 матчей).
Форвард "Вашингтона" Иван Мирошниченко отметился двумя силовыми приемами. Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков нанес два броска, заблокировав один бросок и провел один силовой прием.
"Вашингтон" одержал третью победу подряд. "Филадельфия" потерпела первое поражение после трех побед кряду.
