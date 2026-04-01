Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 голами - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
02:47 01.04.2026 (обновлено: 02:59 01.04.2026)
Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 голами
Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 голами
© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил собственный рекорд по количеству регулярных сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 30 голами и более.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Вашингтон
6 : 4
Филадельфия
14:59 • Том Уилсон
(Пьер-Люк Дюбуа, Расмус Сандин)
18:35 • Александр Овечкин
(Мэтт Рой, Коннор Макмайкл)
26:58 • Якоб Чичрун
(Ryan Leonard, Пьер-Люк Дюбуа)
37:37 • Ryan Leonard
(Пьер-Люк Дюбуа, Якоб Чичрун)
43:47 • Александр Овечкин
(Коннор Макмайкл, Якоб Чичрун)
58:56 • Том Уилсон
(Пьер-Люк Дюбуа, Мэтт Рой)
20:39 • Трэвис Санхейм
(Трэвис Конечны, Кристиан Дворак)
24:36 • Карл Грундстрем
(Тревор Зеграс)
40:33 • Кристиан Дворак
(Трэвис Конечны, Трэвис Санхейм)
47:52 • Denver Barkey
(Расмус Ристолайнен, Ноа Кэйтс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче чемпионата НХЛ против "Филадельфии Флайерз". Для 40-летнего россиянина этот гол стал 30-м в сезоне-2025/26.
Александр Овечкин проводит свой 21-й сезон в карьере в НХЛ. Он достиг отметки в 30 голов в одном розыгрыше чемпионата лиги 20-й раз. По этому показателю российский форвард является рекордсменом НХЛ. Овечкин стал первым игроком в истории лиги, кому удалось провести 20 регулярных сезонов с 30 заброшенными шайбами. За всю карьеру в НХЛ он не смог достичь отметки в 30 голов лишь в сезоне-2020/21, забросив 24 шайбы в 45 матчах чемпионата.
Овечкин забил 927-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
