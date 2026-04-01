Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 голами

Александр Овечкин проводит свой 21-й сезон в карьере в НХЛ. Он достиг отметки в 30 голов в одном розыгрыше чемпионата лиги 20-й раз. По этому показателю российский форвард является рекордсменом НХЛ. Овечкин стал первым игроком в истории лиги, кому удалось провести 20 регулярных сезонов с 30 заброшенными шайбами. За всю карьеру в НХЛ он не смог достичь отметки в 30 голов лишь в сезоне-2020/21, забросив 24 шайбы в 45 матчах чемпионата.