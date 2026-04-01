Овечкин забил 927-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 927-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
01 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
14:59 • Том Уилсон
18:35 • Александр Овечкин
26:58 • Якоб Чичрун
(Ryan Leonard, Пьер-Люк Дюбуа)
37:37 • Ryan Leonard
(Пьер-Люк Дюбуа, Якоб Чичрун)
43:47 • Александр Овечкин
(Коннор Макмайкл, Якоб Чичрун)
58:56 • Том Уилсон
20:39 • Трэвис Санхейм
24:36 • Карл Грундстрем
40:33 • Кристиан Дворак
47:52 • Denver Barkey
(Расмус Ристолайнен, Ноа Кэйтс)
Овечкин отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против "Филадельфии Флайерз".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Филадельфией" стала для него 927-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Овечкин обогнал Гретцки! Россиянин побил легендарный рекорд
5 апреля 2025, 07:45