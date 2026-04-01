В ISU не ответили, был ли в повестке совета вопрос допуска россиян

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) отказалась отвечать на вопрос о том, обсуждался ли на совете организации в марте допуск российских спортсменов до международных турниров.

Российские фигуристы с 2022 года отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от турниров под эгидой организации. Исключение было сделано только для квалификационного турнира Олимпийских игр 2026 года, где выступили россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян. Ранее источники РИА Новости сообщали, что ISU планирует в приоритетном порядке рассмотреть возможность допуска российских юниоров до международных турниров со следующего сезона, однако взрослые спортсмены тоже находятся "в очереди".