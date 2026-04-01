В ISU не ответили, был ли в повестке совета вопрос допуска россиян
В ISU не ответили, был ли в повестке совета вопрос допуска россиян - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
В ISU не ответили, был ли в повестке совета вопрос допуска россиян
Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) отказалась отвечать на вопрос о том, обсуждался ли на совете организации в марте допуск российских... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T08:26:00+03:00
2026-04-01T08:26:00+03:00
2026-04-01T08:26:00+03:00
спорт, аделия петросян, международный союз конькобежцев (isu), пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Международный союз конькобежцев (ISU), Пётр Гуменник
В ISU не ответили, был ли в повестке совета вопрос допуска россиян
В ISU не ответили на вопрос о включении в повестку совета темы допуска россиян
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) отказалась отвечать на вопрос о том, обсуждался ли на совете организации в марте допуск российских спортсменов до международных турниров.
Российские фигуристы с 2022 года отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от турниров под эгидой организации. Исключение было сделано только для квалификационного турнира Олимпийских игр 2026 года, где выступили россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян. Ранее источники РИА Новости сообщали, что ISU планирует в приоритетном порядке рассмотреть возможность допуска российских юниоров до международных турниров со следующего сезона, однако взрослые спортсмены тоже находятся "в очереди".
"Решения относительно допуска к соревнованиям ISU остаются на усмотрение совета ISU. ISU не комментирует пункты повестки дня совета, и любые решения будут сообщены через официальные каналы ISU", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ISU.