Джеймс в матче против "Кливленда" установил рекорд по числу побед в НБА

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" нанес поражение "Кливленд Кавальерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе закончилась победой хозяев со счетом 127:113 (32:34, 33:19, 45:30, 17:30). Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 42 очков и 12 передач. В составе "Кавальерс" 18 очков набрал Джарретт Аллен.
Набравший 14 очков Леброн Джеймс из "Лейкерс" побил рекорд лиги по количеству побед с учетом плей-офф - 1229, обойдя Карима Абдул-Джаббара (1228). Дончич достиг отметки в 15 тысяч очков за карьеру, став шестым игроком в истории по скорости достижения данного рубежа.
"Лейкерс" одержали четвертую победу подряд и с 50 победами в 76 играх обеспечили себе участие в плей-офф НБА. Команда идет на третьей позиции в Западной конференции и уже не опустится ниже шестого места. "Кливленд Кавальерс" (47 побед в 76 матчах) идут четвертыми на Востоке.
Результаты других матчей:
- "Орландо Мэджик" - "Финикс Санс" - 115:111;
- "Бруклин Нетс" - "Шарлотт Хорнетс" - 86:117;
- "Детройт Пистонс" - "Торонто Рэпторс" - 127:116;
- "Милуоки Бакс" - "Даллас Маверикс" - 123:99;
- "Хьюстон Рокетс" - "Нью-Йорк Никс" - 111:94;
- "Лос-Анджелес Клипперс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 104:114.