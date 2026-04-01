Джеймс в матче против "Кливленда" установил рекорд по числу побед в НБА - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
08:40 01.04.2026 (обновлено: 08:48 01.04.2026)
Джеймс в матче против "Кливленда" установил рекорд по числу побед в НБА
Джеймс в матче против "Кливленда" установил рекорд по числу побед в НБА - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Джеймс в матче против "Кливленда" установил рекорд по числу побед в НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" нанес поражение "Кливленд Кавальерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 01.04.2026
баскетбол
спорт
лос-анджелес
восток
карим абдул-джаббар
лука дончич
нба
лос-анджелес
восток
спорт, лос-анджелес, восток, карим абдул-джаббар, лука дончич, нба
Баскетбол, Спорт, Лос-Анджелес, Восток, Карим Абдул-Джаббар, Лука Дончич, НБА
Джеймс в матче против "Кливленда" установил рекорд по числу побед в НБА

Леброн Джеймс в матче против "Кливленда" установил рекорд по числу побед в НБА

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" нанес поражение "Кливленд Кавальерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе закончилась победой хозяев со счетом 127:113 (32:34, 33:19, 45:30, 17:30). Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 42 очков и 12 передач. В составе "Кавальерс" 18 очков набрал Джарретт Аллен.
НБА
01 апреля 2026 • начало в 05:30
Завершен
Лейкерс
127 : 113
Кливленд
Набравший 14 очков Леброн Джеймс из "Лейкерс" побил рекорд лиги по количеству побед с учетом плей-офф - 1229, обойдя Карима Абдул-Джаббара (1228). Дончич достиг отметки в 15 тысяч очков за карьеру, став шестым игроком в истории по скорости достижения данного рубежа.
"Лейкерс" одержали четвертую победу подряд и с 50 победами в 76 играх обеспечили себе участие в плей-офф НБА. Команда идет на третьей позиции в Западной конференции и уже не опустится ниже шестого места. "Кливленд Кавальерс" (47 побед в 76 матчах) идут четвертыми на Востоке.
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс
Трипл-дабл Леброна Джеймса помог "Лейкерс" обыграть "Вашингтон" в матче НБА
БаскетболСпортЛос-АнджелесВостокКарим Абдул-ДжаббарЛука ДончичНБА
 
