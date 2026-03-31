"Нельзя опускать руки": Головин ожидает допуска сборной до турниров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Полузащитник "Монако" Александр Головин заявил журналистам, что рано или поздно сборную России по футболу допустят к участию в международных соревнованиях.
Во вторник сборные России и Мали сыграли вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге. Головин вышел в стартовом составе с капитанской повязкой.
"Устала ли сборная от товарищеских матчей? Не скажу, что устали. Мы адаптировались. Пытаемся играть на все свои 100%. Рано или поздно нас допустят до официальных игр, нам нельзя опускать руки", - заявил Головин.
На 28-й минуте пенальти не реализовал полузащитник российской сборной Иван Обляков. "До последнего верили, что забьем. С пенальти немного не повезло. Ваня также в штангу попал", - добавил спортсмен.
На вопрос о том, вырос ли уровень игры голкипера французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова, Головин ответил: "Он и был хорошим вратарем. На тренировках было видно, что прибавил".
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.