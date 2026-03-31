В Татарстане стартует санитарно-экологический двухмесячник

КАЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Санитарно-экологический двухмесячник стартует в Татарстане 1 апреля, он проходит в поддержку нацпроекта "Экологическое благополучие" и посвящен в этом году объявленному в республике году воинской и трудовой доблести, сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин.

"В этом году он посвящен году воинской и трудовой доблести, который объявлен в Татарстане по указу раиса республики Рустама Минниханова… Наша задача - привести республику в порядок. В этом году акцент делаем на памятные места - воинские захоронения, парки, названные в честь героев", - сказал Зиганшин на брифинге в правительстве республики.

С 1 апреля по 31 мая все природоохранные ведомства и муниципальные районы переходят на усиленный режим работы. Основные направления деятельности - ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство общественных пространств и предупреждение экологических нарушений. В рамках двухмесячника традиционно запланированы вертолетные облеты и комиссионные объезды вдоль железнодорожных полос. По словам министра, многие муниципалитеты уже приступили к уборке, не дожидаясь официального старта.

По информации первого заместителя министра экологии Татарстана Ильнура Губайдуллина, в прошлом году в рамках двухмесячника надзорными ведомствами было выявлено почти 3,9 тысячи нарушений, включая около 1,4 тысячи свалок. Были применены меры административного воздействия на 6,4 миллиона рублей. В прошлогодних субботниках приняли участие 350 тысяч жителей республики, было задействовано 8,5 тысячи единиц техники, на полигоны вывезено 334 тысячи кубометров отходов.

Замминистра отметил, что жители Татарстана активны не только в ликвидации свалок, но и в выявлении несанкционированных мест размещения отходов. В республиканскую общественную экологическую приемную за первые три месяца 2026 года поступило 582 обращения.