В Татарстане стартует санитарно-экологический двухмесячник - РИА Новости, 31.03.2026
13:21 31.03.2026
В Татарстане стартует санитарно-экологический двухмесячник
Артем Смирнов
КАЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Санитарно-экологический двухмесячник стартует в Татарстане 1 апреля, он проходит в поддержку нацпроекта "Экологическое благополучие" и посвящен в этом году объявленному в республике году воинской и трудовой доблести, сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин.
"В этом году он посвящен году воинской и трудовой доблести, который объявлен в Татарстане по указу раиса республики Рустама Минниханова… Наша задача - привести республику в порядок. В этом году акцент делаем на памятные места - воинские захоронения, парки, названные в честь героев", - сказал Зиганшин на брифинге в правительстве республики.
Вид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Около 54 млрд руб направят в Татарстане на нацпроекты в 2026 году
16 февраля, 17:36
С 1 апреля по 31 мая все природоохранные ведомства и муниципальные районы переходят на усиленный режим работы. Основные направления деятельности - ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство общественных пространств и предупреждение экологических нарушений. В рамках двухмесячника традиционно запланированы вертолетные облеты и комиссионные объезды вдоль железнодорожных полос. По словам министра, многие муниципалитеты уже приступили к уборке, не дожидаясь официального старта.
По информации первого заместителя министра экологии Татарстана Ильнура Губайдуллина, в прошлом году в рамках двухмесячника надзорными ведомствами было выявлено почти 3,9 тысячи нарушений, включая около 1,4 тысячи свалок. Были применены меры административного воздействия на 6,4 миллиона рублей. В прошлогодних субботниках приняли участие 350 тысяч жителей республики, было задействовано 8,5 тысячи единиц техники, на полигоны вывезено 334 тысячи кубометров отходов.
Замминистра отметил, что жители Татарстана активны не только в ликвидации свалок, но и в выявлении несанкционированных мест размещения отходов. В республиканскую общественную экологическую приемную за первые три месяца 2026 года поступило 582 обращения.
Губайдуллин также подчеркнул, что двухмесячник совпадает с началом паводкового периода. В этом году в связи с большим количеством сезонных осадков этот вопрос стоит особенно остро. По его словам, важно не допускать загрязнения водоохранных зон и ухудшения качества паводковых вод, а также исключить скопление отходов и хранение ядохимикатов на территориях, подверженных подтоплению в период половодья.
Новая инфраструктура для автотуристов появилась на М-7 в Татарстане - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Новая инфраструктура для автотуристов появилась на М-7 в Татарстане
23 марта, 16:56
 
