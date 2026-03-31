Гол Бучневича не спас "Сент-Луис" от поражения в матче НХЛ с "Сан-Хосе"

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 5:4 (3:2, 1:1, 1:1) в пользу хозяев, у которых отличились Александер Веннберг (9-я и 31-я минуты), Маклин Селебрини (14, 20) и Адам Годетт (60). В составе проигравших шайбами отметились Тео Линдстейн (6-я минута), для которого гол стал дебютным в НХЛ, россиянин Павел Бучневич (17) и Филип Броберг (40).
08:30 • Александр Веннберг
(Macklin Celebrini, Тайлер Тоффоли)
13:25 • Macklin Celebrini
19:04 • Macklin Celebrini
(Ник Ледди, Will Smith)
30:13 • Александр Веннберг
(Тайлер Тоффоли, Will Smith)
59:38 • Адам Годетт
(Марио Ферраро, Венсан Дешарне)
05:28 • Theo Lindstein
(Джейк Нейборс)
16:39 • Павел Бучневич
(Джейк Нейборс)
39:34 • Филип Броберг
52:53 • Кэм Фоулер
Всего на счету Бучневича в текущем сезоне 44 очка (17 голов + 27 передач) в 73 матчах. Российский защитник "Шаркс" Дмитрий Орлов отметился 28-й в сезоне результативной передачей. Признанный первой звездой матча нападающий хозяев Маклин Селебрини отдал также результативный пас и набрал 101 очко (37+64) в сезоне. Канадец стал четвертым игроком в текущей "регулярке", кому удалось преодолеть отметку в 100 результативных действий, после соотечественников Коннора Макдэвида (124) из "Эдмонтон Ойлерз" и Натана Маккиннона (120) из "Колорадо Эвеланш", а также российского нападающего команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова (121).
"Сан-Хосе", набрав 75 очков, занимает пятое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Сент-Луис" (73 очка) располагается на седьмой строчке в Центральном дивизионе.
В другом матче дня пас российского форварда Ивана Барбашева помог "Вегас Голден Найтс" обыграть дома "Ванкувер Кэнакс" (4:2). "Анахайм Дакс" уступил на своей площадке "Торонто Мейпл Лифс" (4:5 ОТ), защитник хозяев Павел Минтюков подрался во втором периоде с канадцем Максом Доми.