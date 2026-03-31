15:17 31.03.2026 (обновлено: 20:59 31.03.2026)
Путин принял участие в открытии объектов транспортного комплекса
и. Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии ряда объектов транспортной отрасли по видеосвязи. РИА Новости, 31.03.2026
Путин по видеосвязи принял участие в открытии объектов транспортного комплекса

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии ряда объектов транспортной отрасли по видеосвязи.
Ранее участие главы государства в церемонии открытия и его выступление со вступительным словом анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В числе открываемых объектов - новый гидроузел, здание аэропорта. Будут также запущены скоростная магистраль и беспилотное движение по участку магистрали. В ходе церемонии вице-премьер РФ Виталий Савельев даст оценку развитию транспортной отрасли в России.
Благовещенске построен новый пассажирский аэровокзальный комплекс. Он призван дать дополнительный импульс социально-экономическому развитию Амурской области и всего Дальнего Востока, расширить туристические и деловые связи с зарубежными странами", - отметил Путин во время открытия.
Другой открытый объект - Багаевский гидроузел на реке Дон, который берет свое начало еще в 1912 году. Он будет способствовать повышению пропускной способности Нижнего Дона. Как уточнил президент, гидроузел обеспечит крупнотоннажное судоходство и рост объемов грузоперевозок в направлении Азово-Черноморского бассейна.
Запуск движения беспилотных грузовиков на трассе М-12 "Восток" позволит связать единым коридором в рамках транспортного маршрута "Россия" Санкт-Петербург и Казань. Благодаря проекту география перевозок в перспективе будет расширена на другие крупные федеральные трассы России.
"В Санкт-Петербурге стартует очередной этап строительства Широтной магистрали скоростного движения. Она свяжет город с трассами Ленинградской области, активизирует логистику, разгрузит исторический центр от транзитных потоков", - добавил Путин.
Путин оценил влияние запуска новых объектов транспорта на экономику
