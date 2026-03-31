Стала известна чистая прибыль московского "Динамо" в 2025 году

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Чистая прибыль московского футбольного клуба "Динамо" за 2025 год превысила 1 миллиард рублей, следует из отчета о финансовых результатах "бело-голубых", оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Доходы "Динамо" от трансферов за 2025 год составили 1,173 млрд рублей, что в семь раз больше, чем годом ранее (164,8 млн рублей).