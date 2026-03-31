Стала известна чистая прибыль московского "Динамо" в 2025 году - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
15:46 31.03.2026 (обновлено: 16:00 31.03.2026)
Стала известна чистая прибыль московского "Динамо" в 2025 году
Чистая прибыль московского футбольного клуба "Динамо" за 2025 год превысила 1 миллиард рублей, следует из отчета о финансовых результатах "бело-голубых",... РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Стала известна чистая прибыль московского "Динамо" в 2025 году

Чистая прибыль московского "Динамо" в 2025 году составила 1,25 млрд рублей

Болельщики "Динамо". Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Чистая прибыль московского футбольного клуба "Динамо" за 2025 год превысила 1 миллиард рублей, следует из отчета о финансовых результатах "бело-голубых", оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в отчете, чистая прибыль "Динамо" за 2025 год составила 1,25 млрд. Чистые активы клуба при этом увеличились на 1,259 млрд рублей на 31 декабря 2025 года по сравнению с 31 декабря 2024 года.
Доходы "Динамо" от трансферов за 2025 год составили 1,173 млрд рублей, что в семь раз больше, чем годом ранее (164,8 млн рублей).
В прошлом сезоне "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 56 очков. Отставание от ставшего первым "Краснодара" составило 11 баллов. В сезоне-2025/26 "бело-голубые" после 22 туров занимают седьмую строчку (30 очков, отставание от лидирующего "Краснодара" - 19 баллов). В 23-м туре команда 4 апреля на своем поле сыграет с "Оренбургом".
"Динамо" на верном пути, несмотря на поражение от "Зенита", считает Газзаев
