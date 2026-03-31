Никитин побил рекорд Билялетдинова по числу побед в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Возглавляющий московский ЦСКА Игорь Никитин установил рекорд по числу побед в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в качестве тренера.
Во вторник ЦСКА дома обыграл петербургский СКА со счетом 6:2 и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ (4-1 в серии). Эта победа стала 91-й для Никитина в 140 матчах плей-офф. Специалист превзошел рекорд тренировавшего в КХЛ казанский "Ак Барс" Зинэтулы Билялетдинова, который одержал 90 побед за 146 игр.
Никитину 53 года. Он возглавил ЦСКА в начале сезона. До этого он тренировал армейцев и привел команду к победе в Кубке Гагарина в 2019 году. Также в КХЛ специалист руководил омским "Авангардом" и ярославским "Локомотивом", с которым выиграл плей-офф в сезоне-2024/25.
Билялетдинову 71 год. В КХЛ он трижды возглавлял "Ак Барс", с которым выиграл три Кубка Гагарина - в 2009, 2010 и 2018 годах. В 2006 году клуб из Татарстана под его руководством стал чемпионом России. Также Билялетдинов являлся главным тренером московского "Динамо" и стал победителем с "бело-голубыми" в чемпионате России в 2000-м. В 2012 году сборная России под его руководством выиграла чемпионат мира без единого поражения на турнире.
