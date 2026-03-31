Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
22:17 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/nikitin-2084136948.html
Никитин побил рекорд Билялетдинова по числу побед в плей-офф КХЛ
хоккей
спорт
игорь никитин
зинэтула билялетдинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042849521_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2b2b98817ca536c75b943d5cc5bddaa9.jpg
https://ria.ru/20260331/torpedo-2084133920.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042849521_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_302b03830f4c536afdc5a8ddba41b227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавный тренер ПХК ЦСКА Игорь Никитин
Главный тренер ПХК ЦСКА Игорь Никитин - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Возглавляющий московский ЦСКА Игорь Никитин установил рекорд по числу побед в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в качестве тренера.
Во вторник ЦСКА дома обыграл петербургский СКА со счетом 6:2 и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ (4-1 в серии). Эта победа стала 91-й для Никитина в 140 матчах плей-офф. Специалист превзошел рекорд тренировавшего в КХЛ казанский "Ак Барс" Зинэтулы Билялетдинова, который одержал 90 побед за 146 игр.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
31 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
6 : 2
СКА
06:31 • Денис Гурьянов
(Николай Коваленко, Дмитрий Бучельников)
14:49 • Джереми Рой
(Денис Гурьянов, Николай Коваленко)
07:24 • Сергей Калинин
14:05 • Денис Гурьянов
Николай Коваленко
Денис Гурьянов
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
11:38 • Андрей Педан
(Ignat Lutfullin, Маркус Филлипс)
Бреннан Менелл
Календарь Турнирная таблица История встреч
Никитину 53 года. Он возглавил ЦСКА в начале сезона. До этого он тренировал армейцев и привел команду к победе в Кубке Гагарина в 2019 году. Также в КХЛ специалист руководил омским "Авангардом" и ярославским "Локомотивом", с которым выиграл плей-офф в сезоне-2024/25.
Билялетдинову 71 год. В КХЛ он трижды возглавлял "Ак Барс", с которым выиграл три Кубка Гагарина - в 2009, 2010 и 2018 годах. В 2006 году клуб из Татарстана под его руководством стал чемпионом России. Также Билялетдинов являлся главным тренером московского "Динамо" и стал победителем с "бело-голубыми" в чемпионате России в 2000-м. В 2012 году сборная России под его руководством выиграла чемпионат мира без единого поражения на турнире.
ХоккейСпортИгорь НикитинЗинэтула Билялетдинов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    1
    1
  • Футбол
    Пенальти
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала