Трипл-дабл Леброна Джеймса помог "Лейкерс" обыграть "Вашингтон" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
07:57 31.03.2026
Трипл-дабл Леброна Джеймса помог "Лейкерс" обыграть "Вашингтон" в матче НБА
Трипл-дабл Леброна Джеймса помог "Лейкерс" обыграть "Вашингтон" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Трипл-дабл Леброна Джеймса помог "Лейкерс" обыграть "Вашингтон" в матче НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Вашингтон Уизардс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 31.03.2026
2026-03-31T07:57:00+03:00
баскетбол
спорт
лос-анджелес
восток
леброн джеймс
лука дончич
лос-анджелес лейкерс
вашингтон уизардс
лос-анджелес
восток
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лос-анджелес, восток, леброн джеймс, лука дончич, лос-анджелес лейкерс, вашингтон уизардс, майами хит, нба
Баскетбол, Спорт, Лос-Анджелес, Восток, Леброн Джеймс, Лука Дончич, Лос-Анджелес Лейкерс, Вашингтон Уизардс, Майами Хит, НБА
Трипл-дабл Леброна Джеймса помог "Лейкерс" обыграть "Вашингтон" в матче НБА

"Лейкерс" обыграли "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА

© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Вашингтон Уизардс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 120:101 (25:26, 40:18, 26:33, 29:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал 41-летний форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс. Он является самым возрастным игроком, оформлявшим трипл-дабл в НБА. Американец обновил свой же рекорд, набрав 21 очко, совершив 10 подборов и отдав 12 передач. В составе "Вашингтона" больше всех очков набрал Уилл Райли (20).
120 : 101
Встречу из-за дисквалификации на один матч пропускал защитник хозяев Лука Дончич, который является самым результативным игроком "регулярки".
"Лейкерс" с 49 победами в 75 матчах занимают третье место в таблице Западной конференции, "Вашингтон" (17 побед в 75 играх) идет на последнем, 15-м месте Востока.
Результаты других матчей игрового дня:
"Майами Хит" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 119:109;
"Атланта Хокс" - "Бостон Селтикс" - 112:102;
"Мемфис Гриззлис" - "Финикс Санз" - 105:131;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Чикаго Буллз" - 129:114;
"Даллас Маверикс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 94:124;
"Юта Джаз" - "Кливленд Кавальерс" - 113:122;
"Оклахома-Сити Тандер" - "Детройт Пистонс" - 114:110 ОТ.
БаскетболСпортЛос-АнджелесВостокЛеброн ДжеймсЛука ДончичЛос-Анджелес ЛейкерсВашингтон УизардсМайами ХитНБА
 
