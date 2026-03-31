Трипл-дабл Леброна Джеймса помог "Лейкерс" обыграть "Вашингтон" в матче НБА

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Вашингтон Уизардс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 120:101 (25:26, 40:18, 26:33, 29:24) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал 41-летний форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс. Он является самым возрастным игроком, оформлявшим трипл-дабл в НБА. Американец обновил свой же рекорд, набрав 21 очко, совершив 10 подборов и отдав 12 передач. В составе "Вашингтона" больше всех очков набрал Уилл Райли (20).
Встречу из-за дисквалификации на один матч пропускал защитник хозяев Лука Дончич, который является самым результативным игроком "регулярки".
"Лейкерс" с 49 победами в 75 матчах занимают третье место в таблице Западной конференции, "Вашингтон" (17 побед в 75 играх) идет на последнем, 15-м месте Востока.
Результаты других матчей игрового дня:
"Майами Хит" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 119:109;
"Атланта Хокс" - "Бостон Селтикс" - 112:102;
"Мемфис Гриззлис" - "Финикс Санз" - 105:131;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Чикаго Буллз" - 129:114;
"Даллас Маверикс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 94:124;
"Юта Джаз" - "Кливленд Кавальерс" - 113:122;
"Оклахома-Сити Тандер" - "Детройт Пистонс" - 114:110 ОТ.