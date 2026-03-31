https://ria.ru/20260331/lukak-2084042564.html
В "Наполи" могут отстранить Лукаку от тренировок и наложить штраф
В "Наполи" могут отстранить Лукаку от тренировок и наложить штраф - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
В "Наполи" могут отстранить Лукаку от тренировок и наложить штраф
Бельгийский нападающий итальянского "Наполи" Ромелу Лукаку не отреагировал на приглашение вернуться к тренировкам с командой во вторник, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 31.03.2026
2026-03-31T16:19:00+03:00
2026-03-31T16:19:00+03:00
2026-03-31T16:52:00+03:00
футбол
спорт
наполи
олимпиакос (пирей)
ромелу лукаку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980813503_0:8:1081:616_1920x0_80_0_0_e8017c84b8e8125eca050b9560f38fe3.jpg
https://ria.ru/20260331/sobolev-2084024945.html
https://ria.ru/20260331/pribyl-2084036115.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980813503_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_65300dee1f2686c087d306741888722f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, наполи, олимпиакос (пирей), ромелу лукаку
Футбол, Спорт, Наполи, Олимпиакос (Пирей), Ромелу Лукаку
В "Наполи" могут отстранить Лукаку от тренировок и наложить штраф
Лукаку не отреагировал на приглашение вернуться к тренировкам с клубом "Наполи"
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бельгийский нападающий итальянского "Наполи" Ромелу Лукаку не отреагировал на приглашение вернуться к тренировкам с командой во вторник, сообщается на сайте футбольного клуба.
Ранее во вторник на странице сборной Бельгии
в соцсети X
сообщалось, что Лукаку
не отправится в США
вместе с командой и не сыграет в товарищеских матчах против сборных США и Мексики
, решив сосредоточиться на улучшении физической формы. При этом вместо возвращения в "Наполи
" он остался в Бельгии для индивидуальных занятий.
В понедельник журналист Николо Скира сообщил, что нападающий склонен продолжить лечение травмы бедра в родной стране, чтобы помочь клубу в решающей части сезона и сборной Бельгии на чемпионате мира.
"Наполи" подтверждает, что Ромелу Лукаку не отреагировал на сегодняшнее приглашение вернуться к тренировкам. Клуб оставляет за собой право рассмотреть возможность принятия соответствующих дисциплинарных мер, а также решить, будет ли игрок в дальнейшем тренироваться с основной командой или будет отстранен от тренировок на неопределенный срок", - отмечается в заявлении.
Лукаку 32 года. В текущем сезоне форвард провел за "Наполи" семь матчей и забил один гол. Большую часть сезона бельгиец пропустил из-за разрыва связок бедра, полученного 14 августа в товарищеском матче с греческим "Олимпиакосом
" (2:1).