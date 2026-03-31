В "Наполи" могут отстранить Лукаку от тренировок и наложить штраф - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
16:19 31.03.2026 (обновлено: 16:52 31.03.2026)
В "Наполи" могут отстранить Лукаку от тренировок и наложить штраф
В "Наполи" могут отстранить Лукаку от тренировок и наложить штраф
Футбол, Спорт, Наполи, Олимпиакос (Пирей), Ромелу Лукаку
В "Наполи" могут отстранить Лукаку от тренировок и наложить штраф

Лукаку не отреагировал на приглашение вернуться к тренировкам с клубом "Наполи"

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бельгийский нападающий итальянского "Наполи" Ромелу Лукаку не отреагировал на приглашение вернуться к тренировкам с командой во вторник, сообщается на сайте футбольного клуба.
Ранее во вторник на странице сборной Бельгии в соцсети X сообщалось, что Лукаку не отправится в США вместе с командой и не сыграет в товарищеских матчах против сборных США и Мексики, решив сосредоточиться на улучшении физической формы. При этом вместо возвращения в "Наполи" он остался в Бельгии для индивидуальных занятий.
В понедельник журналист Николо Скира сообщил, что нападающий склонен продолжить лечение травмы бедра в родной стране, чтобы помочь клубу в решающей части сезона и сборной Бельгии на чемпионате мира.
"Наполи" подтверждает, что Ромелу Лукаку не отреагировал на сегодняшнее приглашение вернуться к тренировкам. Клуб оставляет за собой право рассмотреть возможность принятия соответствующих дисциплинарных мер, а также решить, будет ли игрок в дальнейшем тренироваться с основной командой или будет отстранен от тренировок на неопределенный срок", - отмечается в заявлении.
Лукаку 32 года. В текущем сезоне форвард провел за "Наполи" семь матчей и забил один гол. Большую часть сезона бельгиец пропустил из-за разрыва связок бедра, полученного 14 августа в товарищеском матче с греческим "Олимпиакосом" (2:1).
