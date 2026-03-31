В "Наполи" могут отстранить Лукаку от тренировок и наложить штраф

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бельгийский нападающий итальянского "Наполи" Ромелу Лукаку не отреагировал на приглашение вернуться к тренировкам с командой во вторник, сообщается на сайте футбольного клуба.

В понедельник журналист Николо Скира сообщил, что нападающий склонен продолжить лечение травмы бедра в родной стране, чтобы помочь клубу в решающей части сезона и сборной Бельгии на чемпионате мира.

"Наполи" подтверждает, что Ромелу Лукаку не отреагировал на сегодняшнее приглашение вернуться к тренировкам. Клуб оставляет за собой право рассмотреть возможность принятия соответствующих дисциплинарных мер, а также решить, будет ли игрок в дальнейшем тренироваться с основной командой или будет отстранен от тренировок на неопределенный срок", - отмечается в заявлении.