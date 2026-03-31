Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 31.03.2026 (обновлено: 13:59 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/koksharov-2084005057.html
Стали известны обстоятельства смерти Кокшарова
Заслуженный тренер СССР по гандболу Владимир Максимов рассказал РИА Новости, что олимпийский чемпион Эдуард Кокшаров умер во время сборов команды. РИА Новости Спорт, 31.03.2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112781/60/1127816076_231:0:2542:1733_1920x0_80_0_0_1f2ab2a6ddc21d3ba47b4131c60f62db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЭдуард Кокшаров
Эдуард Кокшаров - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Эдуард Кокшаров. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР по гандболу Владимир Максимов рассказал РИА Новости, что олимпийский чемпион Эдуард Кокшаров умер во время сборов команды.
Кокшаров умер в возрасте 50 лет. В составе сборной России он стал победителем Олимпиады 2000 года в Сиднее и бронзовым призером Игр 2004 года в Афинах. Также на его счету золото (1997) и серебро (1999) чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы (2000). На клубном уровне левый крайний выступал за краснодарский СКИФ, словенский "Целе", в составе которого выиграл Лигу чемпионов (2004), и "Чеховских медведей". С 1110 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной России. На чемпионате мира 2021 года стал лучшим бомбардиром турнира, забросив 61 мяч.
"Для того, чтобы знать причину, нужен патологоанатом. А то, что известно, команда была на сборе, он не пришел на завтрак, открыли номер, где он проживал, и Эдика уже не стало", - сказал Максимов.
"Об Эдуарде могу сказать только хорошее. Он был той самой частицей команд, чтобы эти команды стали чемпионами мира и Европы. Я очень ему благодарен за тот большой вклад, который он внес. После того, как он завязал с большим спортом, он поработал в Краснодаре, а затем за рубежом в команде, которая дважды выиграла кубок Европейских чемпионов. Это была его большая заслуга как руководителя. Сейчас он работал тренером в Бресте. Команда была собрана с миру по нитке, как мы говорим, но она была хорошей, действующей единицей, которая выиграла и чемпионат Белоруссии, и Кубок Белоруссии", - добавил он.
Гандбол. Мужчины. Отборочный матч ЧЕ-2020. Россия - Словакия - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Шишкарев назвал смерть Кокшарова невосполнимой потерей для гандбола
Вчера, 13:40
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    1
    1
  • Футбол
    Пенальти
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала