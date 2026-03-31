Стали известны обстоятельства смерти Кокшарова

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР по гандболу Владимир Максимов рассказал РИА Новости, что олимпийский чемпион Эдуард Кокшаров умер во время сборов команды.
Кокшаров умер в возрасте 50 лет. В составе сборной России он стал победителем Олимпиады 2000 года в Сиднее и бронзовым призером Игр 2004 года в Афинах. Также на его счету золото (1997) и серебро (1999) чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы (2000). На клубном уровне левый крайний выступал за краснодарский СКИФ, словенский "Целе", в составе которого выиграл Лигу чемпионов (2004), и "Чеховских медведей". С 1110 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной России. На чемпионате мира 2021 года стал лучшим бомбардиром турнира, забросив 61 мяч.
"Для того, чтобы знать причину, нужен патологоанатом. А то, что известно, команда была на сборе, он не пришел на завтрак, открыли номер, где он проживал, и Эдика уже не стало", - сказал Максимов.
"Об Эдуарде могу сказать только хорошее. Он был той самой частицей команд, чтобы эти команды стали чемпионами мира и Европы. Я очень ему благодарен за тот большой вклад, который он внес. После того, как он завязал с большим спортом, он поработал в Краснодаре, а затем за рубежом в команде, которая дважды выиграла кубок Европейских чемпионов. Это была его большая заслуга как руководителя. Сейчас он работал тренером в Бресте. Команда была собрана с миру по нитке, как мы говорим, но она была хорошей, действующей единицей, которая выиграла и чемпионат Белоруссии, и Кубок Белоруссии", - добавил он.