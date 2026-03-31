Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 31.03.2026 (обновлено: 13:44 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/koksharov-2084003244.html
Шишкарев назвал смерть Кокшарова невосполнимой потерей для гандбола
спорт
гандбол
россия
сидней
афины
эдуард кокшаров
сергей шишкарев
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112781/60/1127816076_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_49b0687935dbcdedd6abae43e0b2db33.jpg
россия
сидней
афины
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112781/60/1127816076_231:0:2542:1733_1920x0_80_0_0_1f2ab2a6ddc21d3ba47b4131c60f62db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Шишкарев назвал смерть Кокшарова невосполнимой потерей для гандбола

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЭдуард Кокшаров
Эдуард Кокшаров - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Эдуард Кокшаров. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что смерть олимпийского чемпиона в составе сборной России Эдуарда Кокшарова является невосполнимой потерей не только для российского, но и для мирового гандбола.
31 марта о смерти Кокшарова в возрасте 50 лет сообщил белорусский клуб "Мешков Брест", главным тренером которого он являлся.
"Ужасная новость пришла сегодня из Бреста. Ушел из жизни один из лучших игроков в истории отечественного гандбола Эдуард Кокшаров. Его достижения говорят сами за себя: олимпийский чемпион 2000 года в Сиднее и бронзовый призер Олимпиады 2004 года в Афинах, чемпион мира. Дважды признавался лучшим левым крайним на чемпионатах Европы и четыре раза – на чемпионатах мира. В золотом олимпийском финале в Австралии он забил пять мячей в ворота шведской сборной. У нас был период совместного сотрудничества в национальной сборной России. Мы видели, как отдавался Эдуард Александрович работе, сколько сил и умения вкладывал в любимое дело. Безусловно, это огромная, невосполнимая потеря не только для российского, но и для мирового гандбола. От лица федерации и себя лично приношу соболезнования родным и близким Эдуарда Кокшарова. ФГР окажет поддержку семье нашего прославленного гандболиста", - приводятся слова Шишкарева на официальном сайте ФГР.
Также соболезнования в связи со смертью Кокшарова выразил женский гандбольный клуб "Ростов-Дон", который он возглавлял на протяжении тренерской карьеры.
"Гандбольный клуб "Ростов-Дон" выражает глубокие соболезнования родным и близким Эдуарда Александровича. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в Telegram-канале клуба.
Кокшаров в составе сборной России стал победителем Олимпиады 2000 года в Сиднее и бронзовым призером Игр 2004 года в Афинах. Также на его счету золото (1997) и серебро (1999) чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы (2000). На клубном уровне левый крайний выступал за краснодарский СКИФ, словенский "Целе", в составе которого выиграл Лигу чемпионов (2004), и "Чеховских медведей". С 1110 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной России. На чемпионате мира 2021 года стал лучшим бомбардиром турнира, забросив 61 мяч.
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    1
    1
  • Футбол
    Пенальти
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала