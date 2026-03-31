Шишкарев назвал смерть Кокшарова невосполнимой потерей для гандбола

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что смерть олимпийского чемпиона в составе сборной России Эдуарда Кокшарова является невосполнимой потерей не только для российского, но и для мирового гандбола.
31 марта о смерти Кокшарова в возрасте 50 лет сообщил белорусский клуб "Мешков Брест", главным тренером которого он являлся.
"Ужасная новость пришла сегодня из Бреста. Ушел из жизни один из лучших игроков в истории отечественного гандбола Эдуард Кокшаров. Его достижения говорят сами за себя: олимпийский чемпион 2000 года в Сиднее и бронзовый призер Олимпиады 2004 года в Афинах, чемпион мира. Дважды признавался лучшим левым крайним на чемпионатах Европы и четыре раза – на чемпионатах мира. В золотом олимпийском финале в Австралии он забил пять мячей в ворота шведской сборной. У нас был период совместного сотрудничества в национальной сборной России. Мы видели, как отдавался Эдуард Александрович работе, сколько сил и умения вкладывал в любимое дело. Безусловно, это огромная, невосполнимая потеря не только для российского, но и для мирового гандбола. От лица федерации и себя лично приношу соболезнования родным и близким Эдуарда Кокшарова. ФГР окажет поддержку семье нашего прославленного гандболиста", - приводятся слова Шишкарева на официальном сайте ФГР.
Также соболезнования в связи со смертью Кокшарова выразил женский гандбольный клуб "Ростов-Дон", который он возглавлял на протяжении тренерской карьеры.
"Гандбольный клуб "Ростов-Дон" выражает глубокие соболезнования родным и близким Эдуарда Александровича. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в Telegram-канале клуба.
Кокшаров в составе сборной России стал победителем Олимпиады 2000 года в Сиднее и бронзовым призером Игр 2004 года в Афинах. Также на его счету золото (1997) и серебро (1999) чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы (2000). На клубном уровне левый крайний выступал за краснодарский СКИФ, словенский "Целе", в составе которого выиграл Лигу чемпионов (2004), и "Чеховских медведей". С 1110 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной России. На чемпионате мира 2021 года стал лучшим бомбардиром турнира, забросив 61 мяч.