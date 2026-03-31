Хоккеист "Ак Барса" забросил самую быструю шайбу в истории Кубка Гагарина
19:49 31.03.2026 (обновлено: 20:43 31.03.2026)
Хоккеист "Ак Барса" забросил самую быструю шайбу в истории Кубка Гагарина
Хоккеист "Ак Барса" забросил самую быструю шайбу в истории Кубка Гагарина
Нападающий казанского "Ак Барса" Артем Галимов стал автором самой быстрой шайбы в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч "Трактор" - "Ак Барс"
Хоккей. КХЛ. Матч Трактор - Ак Барс - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Нападающий казанского "Ак Барса" Артем Галимов стал автором самой быстрой шайбы в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
31 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Ак Барс
2 : 1
Трактор
00:07 • Артем Галимов
(Илья Сафонов)
Дмитрий Яшкин
13:20 • Михал Чайковский
(Александр Кадейкин, Джордан Гросс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ак Барс" во вторник принимает челябинский "Трактор" в пятом матче серии первого раунда плей-офф. Галимов открыл счет на 7-й секунде встречи.
26-летний форвард превзошел рекорд казахстанского нападающего Константина Пушкарева, который, выступая за астанинский "Барыс", 22 февраля 2017 года открыл счет в матче также против "Трактора" на 11-й секунде.
"Ак Барс" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1.
