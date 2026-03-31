16:52 31.03.2026
День единения народов России и Белоруссии
День единения народов России и Белоруссии
Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об... РИА Новости, 31.03.2026
Справки, Белоруссия, Россия, Союзное государство

День единения народов России и Белоруссии

Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.
Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Белоруссии и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.
Следующим важным этапом в развитии союзных отношений двух государств стало подписание 25 декабря 1998 года Декларации о дальнейшем единении Белоруссии и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования и Протокола к нему. В этих документах президенты двух стран твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств-участников Союза. Одновременно были определены основные направления интеграционной работы в экономической и социальной сферах.
8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства и Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства. 26 января 2000 года, после ратификации Договора парламентами двух стран, он вступил в силу.
За прошедшее время союзный проект доказал свою востребованность и жизнеспособность. Сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 250 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают наша страны также в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.
Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют в рамках Союзного государства по широкому кругу направлений, в том числе по вопросам равных прав граждан двух стран в области социального обеспечения, доступа к образованию и медицинской помощи. Активно развивается взаимовыгодное сотрудничество во внешнеполитической, торгово-экономической, оборонной, военно-технической, миграционной, межпарламентской, межрегиональной, культурно-гуманитарной и других сферах.
Ежегодно за счет бюджета Союзного государства (бюджет на 2026 год по доходам определен в сумме 8,065 миллиарда российских рублей) реализуются различные совместные программы и проекты в области безопасности, медицины, научно-технических исследований и в других сферах.
В целях ускорения интеграционных процессов Высшим Госсоветом Союзного государства 29 января 2024 года утверждены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 гг.". Этот программный документ включает ряд разделов (макроэкономическая политика, статистика, общий финансовый рынок, согласованная налоговая политика, сотрудничество в таможенной сфере, единая промышленная и аграрная политика, объединенные энергетические рынки, эксплуатация объектов атомной энергетики, объединенная транспортная система, единое информпространство, культурно-гуманитарная, научно-техническая, социальная сферы). Во исполнение документа сторонами утвержден 31 отраслевой план мероприятий.
Интенсивный характер носит политический диалог между президентами и председателями правительств России и Белоруссии. Поддерживаются регулярные контакты глав палат парламентов, вице-премьеров, секретарей советов безопасности и руководителей профильных ведомств. Системный характер имеет внешнеполитическое взаимодействие между Россией и Белоруссией.
С 2001 года действует Военная доктрина Союзного государства, обновленная редакция которой утверждена 4 ноября 2021 года Высшим Госсоветом Союзного государства с учетом значительных изменений военно-политической обстановки в Восточной Европе и существенного прогресса наших стран в обеспечении коллективной безопасности, в том числе в рамках функционирования совместной Региональной группировки войск (сил) России и Белоруссии.
В октябре 2022 года было принято решение о развертывании ее контингента на территории Белоруссии на фоне угроз, исходящих со стороны Украины и от военных контингентов НАТО, размещенных в сопредельных странах.
Скоординированным ответом на эскалацию угроз со стороны стран НАТО, продолжающих стягивать существенные боевые силы к западным границам Союзного государства, стало решение президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия, кардинально меняющее военно-политический ландшафт в регионе. Принципиальное значение в плане соблюдения существующих международных нераспространенческих ограничений имеет тот факт, что контроль над использованием сохраняется за Россией.
6 декабря 2024 года был подписан Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.
Важной составляющей российско-белорусских отношений является межрегиональное сотрудничество, которое способствует развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между нашими странами. С Белоруссией активно взаимодействуют около 80 субъектов Российской Федерации.
Весомый вклад в расширение потенциала межрегионального взаимодействия вносят ежегодные форумы регионов, проводимые с 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов.
На Россию приходится свыше половины внешней торговли Белоруссии, которая в свою очередь является нашим главным торговым партнером в СНГ и четвертым в мире (с долей почти 9%). За последние четыре года товарооборот увеличился практически в два раза, превысив отметку в 50 миллиардов долларов, а по итогам 2025 года – вырос на 2,8%, до 51,9 миллиарда долларов (около 4,3 триллиона рублей).
Россия лидирует по накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику – около 4,5 миллиарда долларов. В Белоруссии работают свыше 2,4 тысячи компаний с российским участием, говорится в материалах.
Созданы условия для перехода к единой промышленной политике, формируется единый энергетический рынок, начата реализация крупных совместных проектов в стратегических отраслях автомобиле-, станко-, сельхоз- и специального машиностроения, микроэлектроники и выпуска военной продукции.
В условиях развязанной "коллективным Западом" санкционной войны Россия и Белоруссия предпринимают совместные шаги, направленные на противодействие односторонним рестрикциям и укрепление финансового, экономического и технологического суверенитета Союзного государства, развивают промышленную кооперацию, успешно реализуют программы по импортозамещению, в том числе за счет запуска совместных инвестиционных проектов.
Последовательно развиваются культурные и гуманитарные связи, в том числе за счет прямых контактов между учреждениями образования, науки, культуры, спорта, общественными организациями двух стран, а также в рамках межведомственных и межрегиональных программ сотрудничества.
Традиционно большое значение придается сохранению исторической памяти и популяризации общей истории среди жителей наших стран.
День единения народов России и Беларуси в последние годы широко не отмечается, но в столицах обоих государств проводятся торжественные мероприятия. Среди них – различные конференции, в которых принимают участие представители интеграционных органов, законодательной и исполнительной власти, творческой и научной интеллигенции, молодежи; праздничные концерты, в которых выступают ведущие исполнители и коллективы из двух стран, и другие культурные мероприятия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
