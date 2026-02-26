В Кремле рассказали о росте товарооборота России и Белоруссии

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии за 4 года увеличился практически в два раза, а по итогам 2025 года вырос на 2,8%, составив около 4,3 триллиона рублей, говорится в справочных материалах пресс-службы Кремля к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства.
"Россия – главный экономический партнер Белоруссии (доля во внешней торговле республики – около 60%). За последние четыре года товарооборот увеличился практически в два раза, превысив отметку в 50 миллиардов долларов, а по итогам 2025 года – вырос на 2,8%, до 51,9 миллиарда долларов (около 4,3 триллиона рублей)", - следует из материалов.
Также отмечается, что Россия продолжает лидировать по накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику – около 4,5 миллиарда долларов. В Белоруссии работают свыше 2,4 тысячи компаний с российским участием, говорится в материалах.