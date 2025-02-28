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Путин подписал закон о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 28.02.2025
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Союзное государство
 
19:45 28.02.2025 (обновлено: 20:13 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/putin-2002331467.html
Путин подписал закон о гарантиях безопасности с Белоруссией
Путин подписал закон о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 28.02.2025
Путин подписал закон о гарантиях безопасности с Белоруссией
Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, документ размещен на РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:45:00+03:00
2025-02-28T20:13:00+03:00
белоруссия
россия
владимир путин
безопасность
союзное государство
оон
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года", — говорится в тексте.Согласно документу:Договор заключается на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды и вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами.Как отмечал Путин, документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.
https://ria.ru/20250129/pvo-1996192218.html
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белоруссия, россия, владимир путин, безопасность, оон
Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Союзное государство, ООН
Путин подписал закон о гарантиях безопасности с Белоруссией

Путин ратифицировал договор РФ и Белоруссии о гарантиях безопасности

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года", — говорится в тексте.
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Согласно документу:
  • Россия и Белоруссия рассматривают вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против объединения в целом;
  • российское ядерное оружие может быть применено в ответ на использование против любой из сторон ядерного оружия или других видов ОМУ, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности;
  • для предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут создаваться военные объекты и размещаться российские воинские формирования;
  • развитие отношений России и Белоруссии в рамках Союзного государства не направлено против других стран и будет осуществляться в соответствии с Уставом ООН, другими общепризнанными принципами и нормами международного права.
Договор заключается на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды и вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами.
Как отмечал Путин, документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.
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