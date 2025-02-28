https://ria.ru/20250228/putin-2002331467.html

Путин подписал закон о гарантиях безопасности с Белоруссией

Путин подписал закон о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 28.02.2025

Путин подписал закон о гарантиях безопасности с Белоруссией

Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, документ размещен на РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:45:00+03:00

2025-02-28T19:45:00+03:00

2025-02-28T20:13:00+03:00

белоруссия

россия

владимир путин

безопасность

союзное государство

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года", — говорится в тексте.Согласно документу:Договор заключается на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды и вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами.Как отмечал Путин, документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.

https://ria.ru/20250129/pvo-1996192218.html

https://ria.ru/20241208/rossiya-1987493355.html

белоруссия

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белоруссия, россия, владимир путин, безопасность, оон