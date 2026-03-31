Владелец команды НХЛ "Каролина" приобретет клуб НБА - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
01:05 31.03.2026
Владелец команды НХЛ "Каролина" приобретет клуб НБА
Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил продажу контрольного пакета акций "Портленд Трэйл Блэйзерс" группе инвесторов под... РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Владелец команды НХЛ "Каролина" Дандон приобретет клуб НБА "Портленд"

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил продажу контрольного пакета акций "Портленд Трэйл Блэйзерс" группе инвесторов под руководством Тома Дандона, сообщает пресс-служба лиги в соцсети X.
Дандон займет пост управляющего клуба. Ожидается, что сделка будет закрыта на этой неделе.
По информации The Athletic, стоимость сделки, которая будет проходить в два этапа, составит примерно 4,25 миллиарда долларов. 80,1% акций, стоимость которых оценивается в 4 миллиарда долларов, будут приобретены 31 марта. Закрытие покупки оставшихся 19,9% (4,5 млрд) произойдет не позднее 1 сентября 2028 года.
Дандону 54 года, он является мажоритарным владельцем клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз". В группу инвесторов "Портленда" также войдет Стэнли Миддлман, совладелец клуба Главной лиги бейсбола (MLB) "Филадельфия Филлис".
Названы лучшие игроки недели в НБА
