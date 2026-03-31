https://ria.ru/20260331/dandon-2083886535.html
Владелец команды НХЛ "Каролина" приобретет клуб НБА
Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил продажу контрольного пакета акций "Портленд Трэйл Блэйзерс" группе инвесторов под...
2026-03-31T01:05:00+03:00
баскетбол
спорт
портленд трэйл блэйзерс
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572309651_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8f1c407ffc897dbfe6e7fe78bfe4703.jpg
https://ria.ru/20260330/nba-2083870599.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572309651_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6756d8e645c931e7ca99153cc2323e5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Владелец команды НХЛ "Каролина" Дандон приобретет клуб НБА "Портленд"
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил продажу контрольного пакета акций "Портленд Трэйл Блэйзерс" группе инвесторов под руководством Тома Дандона, сообщает пресс-служба лиги в соцсети X.
Дандон займет пост управляющего клуба. Ожидается, что сделка будет закрыта на этой неделе.
По информации The Athletic, стоимость сделки, которая будет проходить в два этапа, составит примерно 4,25 миллиарда долларов. 80,1% акций, стоимость которых оценивается в 4 миллиарда долларов, будут приобретены 31 марта. Закрытие покупки оставшихся 19,9% (4,5 млрд) произойдет не позднее 1 сентября 2028 года.
Дандону 54 года, он является мажоритарным владельцем клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
"Каролина Харрикейнз
". В группу инвесторов "Портленда" также войдет Стэнли Миддлман, совладелец клуба Главной лиги бейсбола (MLB) "Филадельфия Филлис".