СКА под руководством Ларионова вылетел из Кубка Гагарина, уступив ЦСКА

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию розыгрыша Кубка Гагарина.
31 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
06:31 • Денис Гурьянов
(Николай Коваленко, Дмитрий Бучельников)
14:49 • Джереми Рой
07:24 • Сергей Калинин
14:05 • Денис Гурьянов
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
11:38 • Андрей Педан
(Ignat Lutfullin, Маркус Филлипс)
Встреча в Москве завершилась со счетом 6:2 (2:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Денис Гурьянов (7, 55 и 60-я минуты), также шайбы забросили Джереми Рой (15), Сергей Калинин (28) и Николай Коваленко (58). У СКА отличились Андрей Педан (12) и Бреннан Менелл (57).
Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу ЦСКА. По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА финишировал на пятой строчке.
ЦСКА является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.