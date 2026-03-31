СКА под руководством Ларионова вылетел из Кубка Гагарина, уступив ЦСКА - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
22:04 31.03.2026 (обновлено: 22:15 31.03.2026)
СКА под руководством Ларионова вылетел из Кубка Гагарина, уступив ЦСКА
СКА под руководством Ларионова вылетел из Кубка Гагарина, уступив ЦСКА - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
СКА под руководством Ларионова вылетел из Кубка Гагарина, уступив ЦСКА
Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию РИА Новости Спорт, 31.03.2026
хоккей
спорт
денис гурьянов
джереми рой
сергей калинин
ска (санкт-петербург)
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, денис гурьянов, джереми рой, сергей калинин, ска (санкт-петербург), цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Денис Гурьянов, Джереми Рой, Сергей Калинин, СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
СКА под руководством Ларионова вылетел из Кубка Гагарина, уступив ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА обыграли СКА и вышли во второй раунд Кубка Гагарина

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию розыгрыша Кубка Гагарина.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
31 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
6 : 2
СКА
06:31 • Денис Гурьянов
(Николай Коваленко, Дмитрий Бучельников)
14:49 • Джереми Рой
(Денис Гурьянов, Николай Коваленко)
07:24 • Сергей Калинин
14:05 • Денис Гурьянов
Николай Коваленко
Денис Гурьянов
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
11:38 • Андрей Педан
(Ignat Lutfullin, Маркус Филлипс)
Бреннан Менелл
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Москве завершилась со счетом 6:2 (2:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Денис Гурьянов (7, 55 и 60-я минуты), также шайбы забросили Джереми Рой (15), Сергей Калинин (28) и Николай Коваленко (58). У СКА отличились Андрей Педан (12) и Бреннан Менелл (57).
Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу ЦСКА. По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА финишировал на пятой строчке.
Московская команда стала третьим участником второго раунда плей-офф, куда ранее вышли минское "Динамо" и нижегородское "Торпедо". Соперник ЦСКА определится позднее.
ЦСКА является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    1
    1
  • Футбол
    Пенальти
    Чехия
    Дания
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
