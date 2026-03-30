Названы регионы, в которых в 2025 году ввели больше всего жилья

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Больше всего жилья в 2025 году в пересчете на одного жителя введено в Ленинградской области, Тюменской области и Республике Алтай, в отстающих – Магаданская, Мурманская области и Чукотский автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости.

Объемы ввода жилья

По данным официальной статистики, объем ввода жилья в России 2025 году составил 108,1 миллиона квадратных метров, что на 0,4% выше, чем в 2024 году. При этом темпы сдачи многоквартирных домов снизились на 1,96%, а жилых домов, построенных населением, наоборот, выросли на 2,04%. В пересчете на одного жителя России было введено 0,74 квадратного метра жилья, но диапазон значений показателя в российских регионах очень широк и отличается в разы.

Для оценки темпов жилищного строительства в регионах РФ эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов России по вводу жилья. Регионы сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2025 году, в пересчете на одного жителя.

Ввод жилья на одного жителя в регионах РФ изменяется в диапазоне от 0,12 до 2,05 квадратного метра жилья на человека.

Результаты рейтинга свидетельствуют, что в 2025 году, как и в предыдущие годы, объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается в десятки раз.

Лидеры рейтинга

По итогам прошедшего года Ленинградская область сохранила лидирующую строчку в рейтинге с результатом 2,05 квадратного метра введенного жилья на одного человека, что немного выше, чем в предыдущем году.

Эксперты отмечают, что, по сравнению c результатами предыдущего года, состав лидирующей группы немного изменился. Замыкает первую десятку Калужская область , которая чуть-чуть не дотянула до одного квадратного метра на жителя (0,99 кв. м) и вытеснила из числа лидеров Сахалинскую область , где темпы ввода жилья в 2025 году заметно снизились (-13,4%).

Всего же в 26 регионах РФ ввод жилья превышает общероссийский уровень (0,74 квадратного метра на одного жителя) и по сравнению с результатами рейтинга прошлого года их количество выросло (24 регион в 2024 году).

В большинстве регионов первой десятки рейтинга темпы ввода жилья выросли и только в Краснодарском крае – снизились. Наиболее впечатляющий рост в этой группе продемонстрировали Республика Алтай, где объем введенного жилья увеличился на 64,3%, и Тува (+37%). Однако в данных регионах большая часть введенных "жилых" метров в основном пришлась на построенные населением индивидуальные дома: в Республике Алтай их доля составила 95%, а в Туве – 80%.

Аутсайдеры рейтинга

Эксперты обращают внимание на то, что в двух регионах этой группы объем строительства жилья не превышает 20 тысяч квадратных метров, при этом в Чукотском автономном округе объем жилищного строительства вырос почти вдвое (+95%, до 12 тысяч квадратных метров) и в Магаданской области (+66,7%, до 16 тысяч квадратных метров). Заметно вырос объем введенного жилья и в Мурманской области (+34,8%, до 97 тысяч квадратных метров). Отрицательная динамика в замыкающей рейтинг группе наблюдается всего в двух регионах: в Томской области (-29,2%) и Кемеровской области (-1,5%).

Что касается столичных агломераций, то в Москве по итогам 2025 года объем ввода жилья составил 0,558 квадратного метра на одного жителя, что соответствует 54-му месту, а в Санкт-Петербурге – 0,476 квадратного метра на одного жителя (69-е место). При этом оба региона входят в лидирующую группу по абсолютным объемам ввода жилья, и по сравнению с предыдущим годом в северной столице объем жилищного строительства остался примерно на том же уровне (+0,8%), а в Москве – вырос на 12,9%.

Темпы жилищного строительства

Положительная динамика темпов жилищного строительства наблюдается в 50 российских регионах и отрицательная – в 32. В Калининградской, Воронежской областях и в Севастополе объем введенного жилья не изменился и остался на уровне 2024 года. Наиболее существенный рост объемов строительства был зафиксирован в Чукотском автономном округе, где, как уже говорилось, рост составил +95%. На 66,7% выросли объемы строительства жилья в Магаданской области, в Республике Алтай – на 64,3%, в Хакасии – на 41,4%. Еще в трех регионах – Туве, Мурманской и Астраханской областях – объемы введенного жилья выросли на 30-37%. В остальных регионах рост объемов введенного жилья не превышает 26%.

Наиболее существенно объемы ввода жилья снизились в Дагестане (-42,4%), Томской (-29,2%), Брянской (-23,2%) и Пензенской областях (-20,3%). В остальных регионах снижение объемов ввода жилья составило менее 18%.

Абсолютные показатели объема введенного жилья

Что касается объемов введенного жилья в абсолютном выражении, то здесь сохраняет лидерство Московская область (12,5 миллиона квадратных метров, или 11,6% от введенного в России объема жилья), Москве (7,4 миллиона квадратных метров, или 6,8%), Краснодарском крае (6,2 миллиона квадратных метров, или 5,8%) и Ленинградской области (4,2 миллиона квадратных метров, или 3,9%).

Еще в трех регионах РФ, в которые входят Татарстан, Свердловская область и Башкирия, в 2025 году было введено более трех миллионов квадратных метров жилья. В сумме на семь регионов данной группы приходится 40 миллионов квадратных метров, или 37% введенного в России жилья.