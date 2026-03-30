18:52 30.03.2026 (обновлено: 19:09 30.03.2026)
В Мали заявили, что Россия 60 лет находится в топе мирового футбола
Сборная России по футболу. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной Мали бельгиец Том Сайнтфит заявил журналистам, что сборная России 60 лет находится в топе мирового футбола, многие ее игроки известны в Европе.
Ранее экс-полузащитник "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин заявил, что в мире из российских футболистов знают только его и Андрея Канчельскиса, который выступал за "Манчестер Юнайтед".
На вопрос о том, кого из российских игроков знают даже в Мали, Сайнтфит ответил:
"Очень сложно сказать. Ну, конечно, назвать себя единственной звездой это такое… Потому что был и титул чемпионов Европы 1960 года, и финал чемпионата Европы 1988 года, когда на воротах Дасаев стоял. И дальше были известны фамилии Онопко и Карпин. Чемпионат мира 1986 года, 3:4 против Бельгии. То есть более 60 лет топ-футбола вообще-то у России есть в качестве истории. И сейчас у вас есть и Сафонов, который играет за "ПСЖ", и Головин, который играет за "Монако". Может быть, другие игроки, которые играют в России, менее в Европе известны, потому что матчи РПЛ не транслируются в Европе. Но я бы хотел повторить свою мысль. Все равно игры выигрывают не звезды, игры выигрывают команды", - сказал Сайнтфит.
Сборная России примет команду Мали в Санкт-Петербурге 31 марта, начало матча - 20:00.
Юношеская сборная России по футболу обыграла Иорданию
Юношеская сборная России по футболу обыграла Иорданию
Вчера, 13:07
 
