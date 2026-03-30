Главный тренер сборной Мали признал, что его команда слабее России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной Мали по футболу Том Сайнтфит заявил, что его подопечных справедливо называют аутсайдерами предстоящего матча против российской команды, отметив силу сборной Валерия Карпина.