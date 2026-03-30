18:43 30.03.2026 (обновлено: 21:33 30.03.2026)
Главный тренер сборной Мали признал, что его команда слабее России
Главный тренер сборной Мали признал, что его команда слабее России

Футбольный мяч. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной Мали по футболу Том Сайнтфит заявил, что его подопечных справедливо называют аутсайдерами предстоящего матча против российской команды, отметив силу сборной Валерия Карпина.
Товарищеский матч сборных России и Мали пройдет 31 марта в Петербурге. Команда Мали располагается на 54-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сборная России - на 36-й.
"Огромное удовольствие играть в такой большой футбольной стране, как Россия. Ваша сборная на 36-м месте в рейтинге ФИФА, из всей сборной два футболиста играют за пределами России, остальные - внутри страны, но при этом представляют сильные клубы, такие как "Краснодар", "Балтика", "Спартак", ЦСКА и "Динамо". Хороший стиль, хорошо держат мяч. Сборную Мали можно считать в завтрашнем матче андердогом, сборная России сильнее Мали, по крайней мере текущей команды. Мы надеемся на хороший результат, для нас таким будет и ничья", - сказал журналистам Сайнтфит.
Сборная Мали прибыла в Россию без нескольких лидеров. "Мы строим новую команду. У нас много молодых игроков. Некоторые сильные игроки не приехали, в том числе из-за травм. Но у нас прекрасная молодежь, которая играет не в последних командах в Испании, в Англии, во Франции и других сильных лигах. Наступил момент для них подтвердить уровень на поле", - добавил тренер.
Защитник сборной Португалии Геррейру покинет "Баварию"
