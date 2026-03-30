Суд отклонил иск "Кардиффа" к "Нанту" из-за перехода погибшего футболиста

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Коммерческий суд Нанта отклонил иск валлийского футбольного клуба "Кардифф Сити" на 120,2 млн евро к французскому "Нанту" из-за несостоявшегося перехода погибшего в авиакатастрофе аргентинского нападающего Эмилиано Салы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Сала 19 января 2019 года перешел из французского "Нанта" в "Кардифф Сити". В расположение новой команды футболист вылетел вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт, Сала и Ибботсон погибли. Позднее "Кардифф Сити" по требованию Международной федерации футбола (ФИФА) выплатил "Нанту" всю трансферную сумму за футболиста. Подавая в суд, сторона "Кардиффа" заявляла, что "Нант", как организатор завершившегося авиакатастрофой перелета, должен нести ответственность в том числе и за репутационные потери "Кардиффа", вызванные вылетом из Английской премьер-лиги в 2019 году.
Суд постановил, что "Нант" не виновен в инциденте и что "Кардифф" не понес репутационного ущерба. Суд также обязал "Кардифф" выплатить 300 тысяч евро "Нанту" за понесенный моральный ущерб.