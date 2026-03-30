Слуцкий назвал самого сильного тренера в РПЛ

«

"Раньше к нам приезжали Эмери, Виллаш-Боаш, Спаллетти - гарантированно мировые топы. Сегодня приезжают тренеры из Швейцарии, Греции, с Кипра, которые не могут быть сильнее лучших российских специалистов априори. Поэтому первые четыре команды чемпионата возглавляют российские тренеры. Мы стали привозить достаточно средних тренеров. Меня очень удивляло, что Черчесов не работал. Сейчас он работает качественнее всех. Какой был "Ахмат" и какой стал? Никого не удивляет, что они могут обыграть кого угодно, очень стабильно играют. Черчесов сильнее Челестини и Карседо, да", - заявил Слуцкий на YouTube-канале "Это футбол, брат".