Слуцкий назвал самого сильного тренера в РПЛ

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий, который на данный момент возглавляет китайский клуб "Шанхай Шеньхуа", считает, что уровень иностранных специалистов в Российской премьер-лиге (РПЛ) сильно упал.
"Раньше к нам приезжали Эмери, Виллаш-Боаш, Спаллетти - гарантированно мировые топы. Сегодня приезжают тренеры из Швейцарии, Греции, с Кипра, которые не могут быть сильнее лучших российских специалистов априори. Поэтому первые четыре команды чемпионата возглавляют российские тренеры. Мы стали привозить достаточно средних тренеров. Меня очень удивляло, что Черчесов не работал. Сейчас он работает качественнее всех. Какой был "Ахмат" и какой стал? Никого не удивляет, что они могут обыграть кого угодно, очень стабильно играют. Черчесов сильнее Челестини и Карседо, да", - заявил Слуцкий на YouTube-канале "Это футбол, брат".
50-летний швейцарец Челестини возглавляет ЦСКА с июня 2025 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В 32 матчах под его руководством армейцы одержали 19 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 11 поражений.
Карседо 52 года, он возглавил "Спартак" в январе 2026 года. Под его руководством клуб сыграл шесть матчей, одержав четыре победы при двух поражениях.