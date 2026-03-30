Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал самого сильного тренера в РПЛ - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:38 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/slutskiy-2083852155.html
Слуцкий назвал самого сильного тренера в РПЛ
Слуцкий назвал самого сильного тренера в РПЛ - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Слуцкий назвал самого сильного тренера в РПЛ
Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий, который на данный момент возглавляет китайский клуб "Шанхай Шеньхуа", считает, что... РИА Новости Спорт, 30.03.2026
2026-03-30T20:38:00+03:00
2026-03-30T20:38:00+03:00
футбол
спорт
пфк цска
ахмат
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
станислав черчесов
леонид слуцкий (тренер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044794297_0:0:2790:1570_1920x0_80_0_0_47b8a5f6e653dcef12f2197c7cae906f.jpg
https://ria.ru/20260330/slutskij-2083849938.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044794297_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_a0086bbbde96b829585055194f0bdf78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, пфк цска, ахмат, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), станислав черчесов, леонид слуцкий (тренер)
Футбол, Спорт, ПФК ЦСКА, Ахмат, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий (Тренер)
Слуцкий назвал самого сильного тренера в РПЛ

Слуцкий заявил, что Черчесов сильнее Челестини и Карседо

© РИА Новости / Алексей Даничев | Футбол. РПЛ. "Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. РПЛ. Ахмат (Грозный) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий, который на данный момент возглавляет китайский клуб "Шанхай Шеньхуа", считает, что уровень иностранных специалистов в Российской премьер-лиге (РПЛ) сильно упал.
«
"Раньше к нам приезжали Эмери, Виллаш-Боаш, Спаллетти - гарантированно мировые топы. Сегодня приезжают тренеры из Швейцарии, Греции, с Кипра, которые не могут быть сильнее лучших российских специалистов априори. Поэтому первые четыре команды чемпионата возглавляют российские тренеры. Мы стали привозить достаточно средних тренеров. Меня очень удивляло, что Черчесов не работал. Сейчас он работает качественнее всех. Какой был "Ахмат" и какой стал? Никого не удивляет, что они могут обыграть кого угодно, очень стабильно играют. Черчесов сильнее Челестини и Карседо, да", - заявил Слуцкий на YouTube-канале "Это футбол, брат".
50-летний швейцарец Челестини возглавляет ЦСКА с июня 2025 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В 32 матчах под его руководством армейцы одержали 19 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 11 поражений.
Карседо 52 года, он возглавил "Спартак" в январе 2026 года. Под его руководством клуб сыграл шесть матчей, одержав четыре победы при двух поражениях.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Слуцкий выступил за лимит на легионеров в российском футболе
Вчера, 20:18
 
ФутболСпортПФК ЦСКААхматСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Станислав ЧерчесовЛеонид Слуцкий (Тренер)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Металлург Мг
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Локомотив
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    СКА-Хабаровск
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала