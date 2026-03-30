ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в пользу "Зенита"

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота махачкалинского "Динамо" после видеопросмотра в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России с петербургским "Зенитом", сообщается на сайте РФС.
"Зенит" 18 марта дома выиграл у махачкалинского "Динамо" в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джон Дуран, реализовавший пенальти на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. Пенальти был назначен после просмотра видеоассистента рефери (VAR). Позднее почетный президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев раскритиковал судейское решение, а директор клуба Шамиль Газизов сообщил, что "Динамо" обратится в ЭСК РФС из-за назначенного пенальти.
"Защитник "Динамо" Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим "Зенита" Даниилом Кондаковым. Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу. VAR не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе свое первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру", - говорится в решении комиссии.
В матче второго этапа полуфинала пути регионов "Зенит" встретится с московским "Спартаком", махачкалинское "Динамо" выбыло из розыгрыша турнира.