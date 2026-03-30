ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в пользу "Зенита"
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:00 30.03.2026 (обновлено: 16:19 30.03.2026)
ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в пользу "Зенита"
ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в пользу "Зенита" - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в пользу "Зенита"
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота РИА Новости Спорт, 30.03.2026
спорт, россия, шамиль газизов, российский футбольный союз (рфс), кубок россии по футболу, сослан кагермазов, джон дуран, гаджи гаджиев, динамо москва, зенит, спартак москва
Футбол, Спорт, Россия, Шамиль Газизов, Российский футбольный союз (РФС), Кубок России по футболу, Сослан Кагермазов, Джон Дуран, Гаджи Гаджиев, Динамо Москва, Зенит, Спартак Москва
ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в пользу "Зенита"

ЭСК РФС: Кукуян ошибочно назначил пенальти в пользу "Зенита"

Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург). Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота махачкалинского "Динамо" после видеопросмотра в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России с петербургским "Зенитом", сообщается на сайте РФС.
"Зенит" 18 марта дома выиграл у махачкалинского "Динамо" в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джон Дуран, реализовавший пенальти на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. Пенальти был назначен после просмотра видеоассистента рефери (VAR). Позднее почетный президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев раскритиковал судейское решение, а директор клуба Шамиль Газизов сообщил, что "Динамо" обратится в ЭСК РФС из-за назначенного пенальти.
"Защитник "Динамо" Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим "Зенита" Даниилом Кондаковым. Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу. VAR не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе свое первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру", - говорится в решении комиссии.
В матче второго этапа полуфинала пути регионов "Зенит" встретится с московским "Спартаком", махачкалинское "Динамо" выбыло из розыгрыша турнира.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сибирь
    Металлург Мг
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Локомотив
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    СКА-Хабаровск
    4
    1
