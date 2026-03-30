"Бостон" обыграл "Коламбус" в матче НХЛ

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" по буллитам проиграл "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Коламбусе завершилась со счетом 4:3 (0:3, 0:0, 3:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Павел Заха (49-я, 60-я минуты), также отличился Чарли Макэвой (47). У хозяев шайбы забросили Бун Дженнер (7), Мэйсон Марчмент (8) и Чарли Койл (20). В серии буллитов победный буллит реализовал форвард "Бостона" Виктор Арвидссон.
30 марта 2026 • начало в 00:00
Закончен (Б)
06:17 • Бун Дженнер
07:45 • Мэйсон Марчмент
19:32 • Чарли Койл
65:01 • Чарли Койл (П)
46:29 • Чарли Макэвой
48:43 • Павел Заха
59:49 • Павел Заха
65:01 • Фрейзер Минтен (П)
65:01 • Виктор Арвидссон (П)
Две результативные передачи в составе "Коламбуса" отдал российский нападающий Кирилл Марченко, его партнер по команде защитник Иван Проворов также сделал голевой пас. Марченко с 61 очком (25 голов + 36 передач) является вторым бомбардиром "Коламбуса" в сезоне.
"Бостон" с 92 очками идет третьим в таблице Атлантического дивизиона, "Коламбус" (88 очков) располагается на четвертой позиции в Столичном дивизионе.
В других матчах дня шайба Ильи Михеева не спасла "Чикаго Блэкхокс" от поражения в гостевом матче против "Нью-Джерси Девилз" (3:5), голевая передача Матвея Мичкова помогла "Филадельфии Флайерз" обыграть дома "Даллас Старз" (2:1 ОТ), "Тампа-Бэй Лайтнинг" без форварда Никиты Кучерова и вратаря Андрея Василевского победила дома "Нэшвилл Предаторз" (3:2).