Рейтинг@Mail.ru
"Бостон" обыграл "Коламбус" в матче НХЛ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
Хоккей
 
08:04 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/kolambus-2083673299.html
"Бостон" обыграл "Коламбус" в матче НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" по буллитам проиграл "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:94:1014:664_1920x0_80_0_0_8017dd8f12fd66754e9764c3e5e4a0fc.jpg
https://ria.ru/20260330/demidov-2083672097.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:0:886:664_1920x0_80_0_0_fc3c7a4bf83f66661af27cc4a9399f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Передачи Марченко не спасли "Коламбус" от поражения в матче НХЛ против "Бостона"

© РИА Новости / Максим Богодвид
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" по буллитам проиграл "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Коламбусе завершилась со счетом 4:3 (0:3, 0:0, 3:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Павел Заха (49-я, 60-я минуты), также отличился Чарли Макэвой (47). У хозяев шайбы забросили Бун Дженнер (7), Мэйсон Марчмент (8) и Чарли Койл (20). В серии буллитов победный буллит реализовал форвард "Бостона" Виктор Арвидссон.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 марта 2026 • начало в 00:00
Закончен (Б)
Коламбус
3 : 40:1
Бостон
06:17 • Бун Дженнер
(Конор Гарланд)
07:45 • Мэйсон Марчмент
(Иван Проворов, Кирилл Марченко)
19:32 • Чарли Койл
(Кирилл Марченко, Мэйсон Марчмент)
65:01 • Чарли Койл (П)
46:29 • Чарли Макэвой
(Павел Заха, Виктор Арвидссон)
48:43 • Павел Заха
(Чарли Макэвой, Виктор Арвидссон)
59:49 • Павел Заха
(Виктор Арвидссон)
65:01 • Фрейзер Минтен (П)
65:01 • Виктор Арвидссон (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Две результативные передачи в составе "Коламбуса" отдал российский нападающий Кирилл Марченко, его партнер по команде защитник Иван Проворов также сделал голевой пас. Марченко с 61 очком (25 голов + 36 передач) является вторым бомбардиром "Коламбуса" в сезоне.
"Бостон" с 92 очками идет третьим в таблице Атлантического дивизиона, "Коламбус" (88 очков) располагается на четвертой позиции в Столичном дивизионе.
В других матчах дня шайба Ильи Михеева не спасла "Чикаго Блэкхокс" от поражения в гостевом матче против "Нью-Джерси Девилз" (3:5), голевая передача Матвея Мичкова помогла "Филадельфии Флайерз" обыграть дома "Даллас Старз" (2:1 ОТ), "Тампа-Бэй Лайтнинг" без форварда Никиты Кучерова и вратаря Андрея Василевского победила дома "Нэшвилл Предаторз" (3:2).
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Передача Демидова помогла "Монреалю" обыграть "Каролину" в матче НХЛ
07:40
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Трактор
    Ак Барс
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Белоруссия
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Флорида
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Франция
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала