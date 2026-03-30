Овечкин еще сыграет за сборную? Обидчик России подал в отставку

Люк Тардиф принял решение покинуть пост президента Международной федерации хоккея (IIHF). Скандально известный функционер отказался от идеи баллотироваться на новый президентский срок, так что следующие выборы главы организации пройдут без его участия. До октября Тардиф останется на посту для выполнения своих обязательств, среди которых числится в том числе работа в рамках подготовки к проведению чемпионатов мира и хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх 2030 года. И уже после этого официально сложит полномочия.
"Учитывая прочное и стабильное положение федерации, Тардиф пришел к выводу, что сейчас подходящий момент покинуть пост президента. IIHF полностью уважает его решение не выдвигаться на новый срок и признает долгосрочное влияние его вклада. Господин Тардиф останется на своем посту до окончания срока полномочий в октябре, продолжая курировать текущие программы развития, коммерческие инициативы и подготовку к предстоящим событиям, включая, среди прочего, будущие чемпионаты мира и зимние Олимпийские игры 2030 года", - говорится в официальном заявлении.
Для хоккейной семьи Тардиф не был чужим человеком, в IIHF он отработал в общей сложности более 20 лет. В сентябре 2021 года в рамках конгресса организации, который, что символично, состоялся в Санкт-Петербурге, он выиграл выборы по итогам голосования в четырех турах, опередив немца Франца Райндля. На пост президента федерации также баллотировались датчанин Хенрик Бах-Нильсен, чех Петр Бржиза и белорус Сергей Гончаров.
После победы Тардифа на выборах президента IIHF с поздравлениями в его адрес выступили многие российские хоккейные деятели и даже президент России Владимир Путин, направивший в его адрес поздравительную телеграмму. "Победа на выборах – убедительное свидетельство вашего высокого авторитета в мировом спортивном сообществе, достойная оценка многолетней работы в совете IIHF", — говорилось в том сообщении. Сам Тардиф очень по-доброму высказывался в отношении России. В частности, он отмечал желание осуществить идею появления в КХЛ клуба из Франции, чье гражданство имеет, называл Россию великой хоккейной нацией, говорил о намерении максимально вовлечь Федерацию хоккея России (ФХР) в дела IIHF и выделял в рамках своей стратегии полную аполитичность работы организации.
Люк Тардиф (слева) и Владислав Третьяк
На деле все вышло совсем иначе.
При Тардифе уже в феврале 2022 года все российские национальные команды (а вместе с ними и белорусские) были полностью отстранены от участия во всех международных турнирах под эгидой IIHF. Этот бан действует по сей день. Из-за него юниорские, молодежные и взрослые сборные России и Белоруссии пропустили не один чемпионат мира, а также не смогли выступить на Олимпиаде-2026 в Милане. Вместо россиян на Игры и вовсе попали соотечественники Тардифа французы, которых даже нет в элитном дивизионе. На турнире в Италии французская сборная ожидаемо стала худшей командой, а действия Международной хоккейной федерацией в очередной раз сильно ударили по уровню всего первенства.
Что IIHF, что лично Тардиф решение об отстранении россиян и белорусов постоянно аргументируют пресловутыми "соображениями безопасности". Дескать, федерация не может гарантировать хоккейным командам безопасное участие в турнирах, хотя IIHF как организатор международных первенств по своему же уставу обязуется проводить чемпионаты в соответствии с полной ее гарантией. Очевидно, сами решения об отстранении России и Белоруссии продиктованы исключительно политическими моментами. IIHF официально не желает этого признавать, так как допустит еще более серьезное нарушение своего же устава и подставится под риск проиграть в Спортивном арбитражном суде (CAS) в ходе конфликта с ФХР.
При этом Тардиф не без доли лицемерия в своих последних публичных выступлениях говорил о том, что IIHF якобы хочет "как можно скорее вернуть взрослые сборные России и Белоруссии" на международную арену, ведь "мир станет только лучше", но не может этого сделать из-за того, что федерация, дескать, "следует рекомендациям МОК". Последние из них, напомним, гласят о снятии абсолютно всех ограничений в отношении спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. IIHF же до сих пор и пальцем не пошевелила, чтобы молодежь из России и Белоруссии до международных турниров.
Вместе с этим в организации всячески препятствуют работе ФХР и не допускает ее сотрудников до участия в конгрессах. Хотя в совете IIHF все еще числится легендарный Павел Буре.
"Нас не допускают до персонального участия в совете IIHF. Мы участвуем онлайн, и они нам отключают звук, не выводят нас на экран. То есть говорите вы в черный экран, непонятно, с кем говорите", — говорил генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.
Что значит отставка Тардифа для России?
На данный момент Федерация хоккея России сосредоточена на том, чтобы добиться допуска российских хоккеистов до участия в юниорских и молодежных чемпионатах мира. В ближайшее время организация будет ждать положительного ответа от IIHF. В случае его отсутствия ФХР в мае обратится с документами в CAS.
"Мы подаем документы в IIHF, чтобы нас включили в календарь международных соревнований. Если этого не случится, то обратимся в суд. Будем действовать с позиции силы, потому что уже пора наезжать на IIHF, чтобы международная федерация услышала наш голос. У них только одно слово - "безопасность". Безопасность, которую они не гарантируют. Поэтому они не приглашают нас на чемпионаты. Нам очень не нравится, что они даже не приглашают нас на конгрессы, поэтому мы выступаем в онлайн-формате. Сейчас многие спортивные федерации признаны в мире, спортсмены выступают на соревнованиях. Мы надеемся, что этим примерам последует и IIHF. Мы хотим подать в суд, чтобы CAS все же принял какую-то сторону. Мы должны воевать и добиваться, чтобы наши команды играли на международных турнирах", — заявил Владислав Третьяк после своего переизбрания на пост президента ФХР.
Ежегодное Олимпийское собрание
Однако повлияет ли на потепление в отношениях между IIHF и ФХР отставка Тардифа? В Госдуме РФ, например, в решении франко-канадского функционера сложить свои полномочия видят только позитив.
"Это прекрасное решение. Он сделал выводы по всем ошибкам, которые совершил в отношении сборной России. Он принимал неспортивные и непопулярные решения и правильно делает, что уходит. Мы проводим его без сожаления, даже можем с фанфарами. Надеюсь, что другой руководитель, который будет избран, будет относиться к российскому и белорусскому хоккею как к спорту, а не как к политическому инструменту для достижения каких-то непонятных целей. Россия будет возвращена в спортивную семью, потому что без наших спортсменов эта семья неполноценная", — сказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Но важно отметить одну деталь: Тардиф как президент IIHF выступал ответственным лицом за всю деятельность организации, но не принимал единоличных решений. Даже в беседе с РИА Новости Спорт глава федерации отмечал, что в мерах, которые принимает IIHF, далеко не все зависит от него. Он также подчеркивал, что на него оказывается некоторое давление со стороны некоторых федераций и стран. Учитывая, что в совет IIHF входят представители таких государств, как Финляндия, Швеция, Чехия, Дания, Польша и Латвия, которые открыто выступают за полное отстранение России от участия в международных соревнованиях, нетрудно догадаться, о ком именно шла речь.
С учетом этого фактора едва ли приходится рассчитывать на то, что с уходом Тардифа произойдут какие-либо глобальные изменения в российско-белорусском вопросе. Очевидно, взрослая сборная России рискует пропустить еще не один чемпионат мира, что лишит выступления за национальную российскую команду таких мировых звезд, как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, а с ними, вероятно, и Никита Кучеров с Артемием Панариным. По факту IIHF попрощается с одним трусливым функционером, который не способен принять волевое решение и регулярно перекладывает ответственность на всех остальных, и, возможно, найдет другого такого же ради выполнения своих мелких амбиций, не имеющих ничего общего с развитием хоккея во всем мире.