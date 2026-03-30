Глава Дагестана поручил восстановить школу, пострадавшую от подтопления
Глава Дагестана поручил восстановить школу, пострадавшую от подтопления - РИА Новости, 30.03.2026
Глава Дагестана поручил восстановить школу, пострадавшую от подтопления
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил восстановить школу в Хасавюртовском районе, пострадавшую от подтопления, учеников на это время переведут на дистанционное РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T16:06:00+03:00
2026-03-30T16:06:00+03:00
2026-03-30T16:06:00+03:00
происшествия, республика дагестан, хасавюртовский район, махачкала, сергей меликов
Происшествия, Республика Дагестан, Хасавюртовский район, Махачкала, Сергей Меликов
Глава Дагестана поручил восстановить школу, пострадавшую от подтопления
Меликов поручил восстановить пострадавшую от подтопления школу
МАХАЧКАЛА, 30 мар – РИА Новости.
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил восстановить школу в Хасавюртовском районе, пострадавшую от подтопления, учеников на это время переведут на дистанционное обучение или в другие школы, сообщила пресс-служба администрации главы республики в своем Telegram-канале.
"В одном из сел (в Хасавюртовском районе - ред.) от подтопления значительно пострадало образовательное учреждение 1950-х годов постройки. Глава Дагестана поручил оценить ущерб и подготовить необходимые документы для включения объекта в соответствующую программу (по восстановлению - ред.)", - говорится в сообщении администрации.
Оценку разрушений начнут после спада уровня воды.
До восстановления школы учащихся переведут на дистанционное обучение или в другие школы, куда будут возить на автобусах.
Режим чрезвычайной ситуации из-за прошедших в минувшие выходные обильных дождей объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе Дагестана. В республике зафиксированы массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. До понедельника в регионе также был введен режим повышенной готовности.