Глава Дагестана поручил восстановить школу, пострадавшую от подтопления

МАХАЧКАЛА, 30 мар – РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил восстановить школу в Хасавюртовском районе, пострадавшую от подтопления, учеников на это время переведут на дистанционное обучение или в другие школы, сообщила пресс-служба администрации главы республики в своем Telegram-канале.

"В одном из сел (в Хасавюртовском районе - ред.) от подтопления значительно пострадало образовательное учреждение 1950-х годов постройки. Глава Дагестана поручил оценить ущерб и подготовить необходимые документы для включения объекта в соответствующую программу (по восстановлению - ред.)", - говорится в сообщении администрации.

Оценку разрушений начнут после спада уровня воды.

До восстановления школы учащихся переведут на дистанционное обучение или в другие школы, куда будут возить на автобусах.