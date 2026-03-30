Действия США в Иране основаны на рыночной логике, считает экономист

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся установить контроль над поставками энергоресурсов из стран Ближнего Востока, поэтому сейчас они давят на Иран, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Дмитрий Кондратов.
"Здесь чисто рыночный интерес... США хотят установить контроль над поставками энергоресурсов. Достаточно контролировать пути, но не контролировать добычу – это ключевое. Именно это США хотят сделать на Ближнем Востоке", – считает ученый.
По его мнению, недавние действия Штатов на Ближнем Востоке продиктованы желанием Вашингтона уменьшить количество нефти, экспортируемой из Ирана в Китай. США хотят занять нишу на китайском нефтяном рынке, хотя американская военная операция в Иране сама по себе частично бьет по экономическим интересам Америки, считает эксперт.
"При этом Китай диверсифицирует поставщиков нефти, а запасы нефтепродуктов в Китае, учитывая полную загрузку НПЗ, составляют от 77 до 86 дней. Даже при полной остановке экспорта в КНР страна сможет обеспечивать себя сама. Нужно понимать, что относительно других стран запасы Китая достаточно большие. Это даже выше, чем мировые запасы, если считать по дням", - сказал Кондратов.
Если Вашингтон сумеет нанести ущерб поставкам нефти в Китай из Ирана, то КНР начнет увеличивать импорт нефти из дружественных стран, например, из России, прогнозирует эксперт.
"Потом Казахстан, который имеет свои планы по наращиванию добычи нефти", - добавил он.