В Дагестане вода ушла с территории более чем 540 домов

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Дагестане вода ушла с территории 544 домов, 698 приусадебных земель и 120 участков автодорог за сутки, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Затопленными остаются 235 жилых домов, 550 приусадебных участков и десять участков дорог. В семи пунктах временного размещения остаются 118 человек, в том числе 34 ребенка. На месте психологами <...> оказывается вся необходимая помощь", — говорится в релизе.

Отмечается, что спасатели продолжают ликвидировать последствия дождевого паводка: они анализируют гидрологическую обстановку, откачивают воду с придворовых и подвальных помещений, убирают мусор и деревья. В местах, откуда вода уже ушла, специальные комиссии оценивают ущерб.

Всего от РСЧС к работам привлекли 673 человека и 224 единицы техники. Они занимаются ликвидацией последствий в круглосуточном режиме, заключили в ведомстве.

В выходные сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане , начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения. На пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. Из подтопленных районов вывезли несколько тысяч человек.