В Дагестане вода ушла с территории более чем 540 домов

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Дагестане вода ушла с территории 544 домов, 698 приусадебных земель и 120 участков автодорог за сутки, сообщили в пресс-службе МЧС.
"Затопленными остаются 235 жилых домов, 550 приусадебных участков и десять участков дорог. В семи пунктах временного размещения остаются 118 человек, в том числе 34 ребенка. На месте психологами <...> оказывается вся необходимая помощь", — говорится в релизе.
Подтопленная улица в Дербенте. После обильных осадков и паводков рек в нескольких населенных пунктах региона затопило жилые дома, спасатели проводят эвакуацию жителей.
1 из 5
© Фото : МЧС РФ | Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС России эвакуируют местных жителей из подтопленных домов в Дагестане. Стоп-кадр с видео.
2 из 5
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС эвакуируют жителя из дома на подтопленной улице в Дербенте.
3 из 5
Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой (стоп-кадр видео). После обильных осадков река Черкес-озень вышла из берегов.
4 из 5
1 из 5
2 из 5
3 из 5
4 из 5
Отмечается, что спасатели продолжают ликвидировать последствия дождевого паводка: они анализируют гидрологическую обстановку, откачивают воду с придворовых и подвальных помещений, убирают мусор и деревья. В местах, откуда вода уже ушла, специальные комиссии оценивают ущерб.
Всего от РСЧС к работам привлекли 673 человека и 224 единицы техники. Они занимаются ликвидацией последствий в круглосуточном режиме, заключили в ведомстве.
В выходные сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане, начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения. На пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. Из подтопленных районов вывезли несколько тысяч человек.
В регионе ввели режим повышенной готовности, в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе — режим ЧС. Неблагоприятная обстановка сохраняется и в других городах, включая Дербент и Дагестанские Огни.
Глава республики Сергей Меликов подчеркнул, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. Он поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам для ликвидации последствий.