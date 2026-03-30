В Дагестане вода ушла с территории более чем 540 домов
08:43 30.03.2026 (обновлено: 11:40 30.03.2026)
В Дагестане вода ушла с территории более чем 540 домов
В Дагестане вода ушла с территории более чем 540 домов - РИА Новости, 30.03.2026
В Дагестане вода ушла с территории более чем 540 домов
В Дагестане вода ушла с территории 544 домов, 698 приусадебных земель и 120 участков автодорог за сутки, сообщили в пресс-службе МЧС.
2026-03-30T08:43:00+03:00
2026-03-30T11:40:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей меликов
буйнакск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083686806_0:178:891:679_1920x0_80_0_0_2214e305fcc9ea226fa3e0e5ad0b3c45.jpg
https://ria.ru/20260329/dagestan-2083616929.html
россия
республика дагестан
махачкала
буйнакск
происшествия, россия, республика дагестан, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей меликов, буйнакск
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сергей Меликов, Буйнакск
В Дагестане вода ушла с территории более чем 540 домов

В Дагестане вода ушла с территории 544 домов за сутки

© Фото : МЧС России
Ликвидация последствий подтопления в Дагестане - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Ликвидация последствий подтопления в Дагестане
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Дагестане вода ушла с территории 544 домов, 698 приусадебных земель и 120 участков автодорог за сутки, сообщили в пресс-службе МЧС.
"Затопленными остаются 235 жилых домов, 550 приусадебных участков и десять участков дорог. В семи пунктах временного размещения остаются 118 человек, в том числе 34 ребенка. На месте психологами <...> оказывается вся необходимая помощь", — говорится в релизе.
Подтопленная улица в Дербенте. После обильных осадков и паводков рек в нескольких населенных пунктах региона затопило жилые дома, спасатели проводят эвакуацию жителей.
Подтопленная улица в Дербенте
Подтопленная улица в Дербенте. После обильных осадков и паводков рек в нескольких населенных пунктах региона затопило жилые дома, спасатели проводят эвакуацию жителей.
Сотрудники МЧС России эвакуируют местных жителей из подтопленных домов в Дагестане. Стоп-кадр с видео.

Сотрудники МЧС России эвакуируют местный жителей из подтопленных домов в Дагестане

Сотрудники МЧС России эвакуируют местных жителей из подтопленных домов в Дагестане. Стоп-кадр с видео.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителя из дома на подтопленной улице в Дербенте.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителя из дома на подтопленной улице в Дербенте

Сотрудники МЧС эвакуируют жителя из дома на подтопленной улице в Дербенте.

Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой (стоп-кадр видео). После обильных осадков река Черкес-озень вышла из берегов.
Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой
Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой (стоп-кадр видео). После обильных осадков река Черкес-озень вышла из берегов.
Подтопленная улица в Махачкале. Кадр видео

Подтопленная улица в Махачкале. Кадр видео

Подтопленная улица в Махачкале. Кадр видео

© Администрация города Махачкалы
5 из 5
Подтопленная улица в Дербенте. После обильных осадков и паводков рек в нескольких населенных пунктах региона затопило жилые дома, спасатели проводят эвакуацию жителей.
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
1 из 5

Сотрудники МЧС России эвакуируют местных жителей из подтопленных домов в Дагестане. Стоп-кадр с видео.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в медиабанк
2 из 5

Сотрудники МЧС эвакуируют жителя из дома на подтопленной улице в Дербенте.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
3 из 5
Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой (стоп-кадр видео). После обильных осадков река Черкес-озень вышла из берегов.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 5

Подтопленная улица в Махачкале. Кадр видео

© Администрация города Махачкалы
5 из 5
Отмечается, что спасатели продолжают ликвидировать последствия дождевого паводка: они анализируют гидрологическую обстановку, откачивают воду с придворовых и подвальных помещений, убирают мусор и деревья. В местах, откуда вода уже ушла, специальные комиссии оценивают ущерб.
Всего от РСЧС к работам привлекли 673 человека и 224 единицы техники. Они занимаются ликвидацией последствий в круглосуточном режиме, заключили в ведомстве.
В выходные сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане, начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения. На пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. Из подтопленных районов вывезли несколько тысяч человек.
В регионе ввели режим повышенной готовности, в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе — режим ЧС. Неблагоприятная обстановка сохраняется и в других городах, включая Дербент и Дагестанские Огни.
Глава республики Сергей Меликов подчеркнул, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. Он поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам для ликвидации последствий.
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сергей МеликовБуйнакск
 
 
