Андреева осталась десятой в рейтинге WTA, Александрова стала 13-й

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева осталась первой ракеткой России, сохранив за собой 10-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Андреева на прошедшей неделе дошла до четвертого круга турнира категории WTA 1000 в Майами. Две позиции потеряла Екатерина Александрова, став 13-й. Диана Шнайдер и Людмила Самсонова поднялись на одну строчку, расположившись на 19-й и 21-й строчках соответственно.
Защитившая титул в Майами белоруска Арина Соболенко продолжает оставаться первой ракеткой мира, второй идет Елена Рыбакина из Казахстана, на третью строчку поднялась американка Кори Гауфф, опередившая польку Игу Швёнтек.
Рейтинг WTA, версия от 30 марта:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 11025 очков;
- 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8108;
- 3 (4). Кори Гауфф (США) - 7278;
- 4 (3). Ига Швёнтек (Польша) - 7263;
- 5 (5). Джессика Пегула (США) - 6243;
- 6 (6). Аманда Анисимова (США) - 6180;
- 7 (8). Элина Свитолина (Украина) - 3965;
- 8 (7). Жасмин Паолини (Италия) - 3907;
- 9 (9). Виктория Мбоко (Канада) - 3531;
- 10 (10). Мирра Андреева (Россия) - 3121...
- 13 (11). Екатерина Александрова (Россия) - 2973...
- 19 (20). Диана Шнайдер (Россия) - 1953...
- 21 (22). Людмила Самсонова - 1845;
- 22 (21). Анна Калинская (Россия) - 1813...
- 58 (57). Вероника Кудерметова (Россия) - 1055...
- 66 (74). Анастасия Захарова (Россия) - 978…
- 74 (71). Оксана Селехметьева (Россия) - 898...
- 99 (92). Анна Блинкова (Россия) - 790.
Медведев сохранил место в десятке рейтинга ATP
