Сергачева признали второй звездой дня в НХЛ
17.03.2022
09:55 29.03.2026 (обновлено: 10:59 29.03.2026)
Сергачева признали второй звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский защитник "Юты Маммот" Михаил Сергачев признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
"Юта" в ночь на воскресенье по московскому времени в гостях обыграла "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 6:2 (3:1, 2:0, 1:1). Сергачев отдал четыре результативные передачи.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 марта 2026 • начало в 04:00
Завершен
Лос-Анджелес
2 : 6
Юта
17:51 • Анже Копитар
(Адриан Кемпе, Жоэль Эдмундссон)
44:34 • Адриан Кемпе
02:31 • Александр Керфут
(Джон Марино)
16:33 • Логан Кули
(Михаил Сергачев, Дилан Гюнтер)
19:51 • Логан Кули
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
32:37 • Александр Керфут
(Йэн Коул)
36:17 • Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
53:53 • Джек Макбэйн
(Джон-Ясон Петерка, Михаил Сергачев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Первой звездой дня стал канадский форвард команды "Филадельфия Флайерз" Оуэн Типпетт, оформивший хет-трик и отдавший голевую передачу в матче против "Детройт Ред Уингз" (5:3). Третьей звездой признан форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, который во встрече с "Анахайм Дакс" (4:2) набрал 3 очка (1 гол + 2 паса), благодаря чему стал единоличным лидером гонки бомбардиров текущего сезона, опередив российского нападающего клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиту Кучерова.
"Юта" обыграла "Лос-Анджелес", Сергачев стал первой звездой матча
Вчера, 08:17
 
