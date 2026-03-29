Сергачева признали второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский защитник "Юты Маммот" Михаил Сергачев признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
"Юта" в ночь на воскресенье по московскому времени в гостях обыграла "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 6:2 (3:1, 2:0, 1:1). Сергачев отдал четыре результативные передачи.
29 марта 2026 • начало в 04:00
Завершен
17:51 • Анже Копитар
44:34 • Адриан Кемпе
02:31 • Александр Керфут
16:33 • Логан Кули
(Михаил Сергачев, Дилан Гюнтер)
19:51 • Логан Кули
32:37 • Александр Керфут
(Йэн Коул)
36:17 • Ник Шмальц
53:53 • Джек Макбэйн
Первой звездой дня стал канадский форвард команды "Филадельфия Флайерз" Оуэн Типпетт, оформивший хет-трик и отдавший голевую передачу в матче против "Детройт Ред Уингз" (5:3). Третьей звездой признан форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, который во встрече с "Анахайм Дакс" (4:2) набрал 3 очка (1 гол + 2 паса), благодаря чему стал единоличным лидером гонки бомбардиров текущего сезона, опередив российского нападающего клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиту Кучерова.