Овечкин сразил легенду НХЛ. Его "Вашингтон" добыл сумасшедшую победу

"Вашингтон" обыграл "Вегас" в драматичном матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин отметился результативным действием и переписал ряд исторических достижений.

"Вашингтон" все еще думает о плей-офф

После болезненного поражения в безнадежной игре с "Сент-Луис Блюз" (0:3) "Вашингтон Кэпиталз" продолжили гостевую серию уверенной и волевой победой в эмоциональном матче против "Юты Маммот" (7:4), в котором случилось много интересного: хет-трик Александра Овечкина, первые голы Ивана Мирошниченко в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиге, жесткая и чуть ли не убийственная игра Тома Уилсона, который отомстил Джеку Макбейну за травму, нанесенную им Овечкину еще в ноябре 2024 года. Благодаря этой победе "Вашингтон" остался в гонке за место в плей-офф, хотя шансы столичного клуба на попадание в число участником Кубка Стэнли-2026 все еще очень малы. После 73 игр "Кэпиталз" отставали на шесть очков от зоны уайлд-карда.

Сегодня подопечные Спенсера Карбери завершили выездное турне по западной части США. Их соперником стал "Вегас Голден Найтс".

Месяц назад обе команды уже встречались друг с другом. Тот матч на "Кэпитал Уан Арене" завершился победой "Вашингтона" (3:2), хотя "Голден Найтс" были близки к камбэку, чуть не отыгравшись со счета 0:3. В преддверии новой очной встречи соперники подошли в несколько разной форме.

Так, "Кэпиталз" в последних шести матчах одержали три победы и набрали восемь очков из 12 возможных. "Вегас" же за аналогичный период потерпел пять поражений, одно из которых за пределами основного времени. Для "рыцарей" сегодняшняя игра стала второй в рамках четырехматчевой домашней серии. Накануне подопечные Брюса Кэссиди проиграли своим вероятным соперникам по первому раунду плей-офф "Эдмонтон Ойлерз", несмотря на два очка Ивана Барбашева и передаче Павла Дорофеева.

Предыдущая встреча "Вашингтона" и "Вегаса" в штате Невада состоялась в ноябре 2024-го и завершилась яркой победой гостей (5:2) с хет-триком Александра Овечкина.

Овечкин снова в истории

Едва Александр Овечкин вышел сегодня на лед "Ти-Мобайл Арены" после того, как шайба уже была введена в игру, российский нападающий вновь переписал многолетнюю историю НХЛ. Капитан "Вашингтона" официально вошел в список 15 лучших игроков лиги по количеству проведенных матчей в рамках регулярных чемпионатов. В активе Овечкина стало 1565 таких встреч.

По этому показателю лидер "Кэпиталз" опередил легендарного Никласа Лидстрема. Его же Овечкин подвинул в списке лучших игроков лиги по числу матчей в "регулярках" НХЛ, сыгранных в составе одной франшизы — всю свою карьеру Овечкин выступает за "Вашингтон". Выше Александра Михайловича среди преданных ветеранов лиги остаются лишь Горди Хоу, сыгравший 1687 матчей за "Детройт Ред Уингз", и Патрик Марло, который провел суммарно 1607 встреч в рядах "Сан-Хосе Шаркс". Если же брать во внимание только европейских игроков НХЛ, то Овечкин по количеству сыгранных матчей также входит в топ-3 — впереди лишь Яромир Ягр (1733 матча) и Здено Хара (1680).

Обе команды резво начали матч, сходу обменявшись несколькими атаками, но первыми дело до гола довели именно "Кэпиталз". Уже на седьмой минуте встречи они открыли счет: Иван Мирошниченко и Брэндон Дьюхейм отборолись за шайбу у правого борта в нейтральной зоне, и российский форвард одной передачей оставил не у дел сразу трех игроков "Вегаса", выведя Хендрикса Лапьера на встречу с Эдином Хиллом. Форвард "Вашингтона" технично переиграл голкипера хозяев площадки.

После пропущенной шайбы "Голден Найтс" взвинтили темп и обострили игру у ворот "столичных". "Вашингтону" пришлось много отбиваться, а Логан Томпсон регулярно включался в игру. Более сложным положение дел для "Кэпиталз" стало из-за травмы Алексея Протаса: белорусский нападающий незадолго до перерыва неудачно столкнулся с экс-нападающим "столичных" Ником Даудом, который был обменян в "Вегас" перед трансферным дедлайном, и досрочно завершил свое участие в матче.

На потерю своего важного игрока "Вашингтон" отреагировал мощно, оформив еще два гола в дебюте второго периода. Сперва Джастин Сурдиф точным броском позволил подопечным Карбери реализовать первую же попытку игры в большинстве, а следом Энтони Бовиллье классно подправил шайбу в ворота после наброса в исполнении Райана Леонарда. 3:0 в пользу "Вашингтона" еще до середины матча — казалось, столичная команда полностью контролирует ход встречи и уверенно идет к важной победе. Вместе с этим у "Вегаса" дела шли не лучшим образом, и "рыцари" хватали удаление за удалением. Но с "Кэпиталз" неожиданно повторилась ситуация, которую они уже пережили в недавнем матче против "Калгари Флэймз".

Так, в ходе одного розыгрыша большинства "Кэпс" умудрились пропустить два раза подряд. Сначала Ник Дауд, отобрав шайбу в чужой зоне, "прошил" Томпсона и огорчил свой бывший клуб, отметившись первым голом с момента обмена в "Вегас", а 25 секунд спустя Расмус Андерссон на скорости ворвался в зону, обыграл защитника и аккуратно бросил мимо вратаря с близкого расстояния. На кураже "Голден Найтс" продолжили штурм владений "Вашингтона" и смогли быстро сравнять счет благодаря голу Джека Айкела.

"Столичные" выглядели полностью растерянными, игра вышла из-под их контроля, "Вегас" делал на площадке все, что хотел. Вместе с этим "Вашингтон" добивал себя ненужными удалениями. Так, малый штраф Тома Уилсона за удар клюшкой привел к голу форварда "рыцарей" Митча Марнера в дебюте третьей 20-минутки, а вскоре после этого двойной малый штраф схватил и центрфорвард звена Овечкина Дилан Строум, врезавший Ивану Барбашеву клюшкой по лицу.

К счастью для Строума, его удаление не привело к очередному взятию ворот "Вашингтона" игроками "Вегаса". Напротив, "рыцари" оказали "столичным" услугу и сами нарвались на два удаления подряд: Андерссон и Марнер в течение менее чем 30 секунд умудрились получить по малому штрафу, и в итоге в большинстве остались гости. Едва Строум вернулся на площадку со скамейки штрафников, как он же исправился за свои ошибки и точным выстрелом из правого круга вбрасывания сравнял счет в матче.

Формально участие в голе принял Александр Овечкин. Российский нападающий записал на свой счет результативную передачу — 28-ю в текущем сезоне. Благодаря этому ассисту Овечкин набрал 820-й балл за карьеру в гостевых матчах в чемпионатах НХЛ. По количеству очков, набранных на выезде в "регулярках" лиги, капитан "Вашингтона" догнал Рона Фрэнсиса и разделил с ним пятое место в истории.

