Овечкин вошел в топ-15 по числу сыгранных матчей в НХЛ

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое 15-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтон" гостит у "Вегас Голден Найтс" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1565-м в карьере в "регулярках" НХЛ.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин обошел Никласа Лидстрема и занял чистое 15-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1569 матчей).