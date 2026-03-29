Рейтинг@Mail.ru
Овечкин вошел в топ-15 по числу сыгранных матчей в НХЛ - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:40 29.03.2026
https://ria.ru/20260329/khokkey-2083566150.html
Овечкин вошел в топ-15 по числу сыгранных матчей в НХЛ
Овечкин вошел в топ-15 по числу сыгранных матчей в НХЛ - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Овечкин вошел в топ-15 по числу сыгранных матчей в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое 15-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах... РИА Новости Спорт, 29.03.2026
2026-03-29T05:40:00+03:00
2026-03-29T05:40:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вегас голден найтс
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080722131_0:151:1200:826_1920x0_80_0_0_1bf8cd2fe4b2d71adfb42186b645ad98.jpg
https://ria.ru/20260327/khokkey-2083201578.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080722131_0:38:1200:938_1920x0_80_0_0_e85af475d3aca2b2d40672ceda14b2d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вегас голден найтс, вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вегас Голден Найтс, Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин вошел в топ-15 по числу сыгранных матчей в НХЛ

Овечкин занял чистое 15-е место в истории по числу сыгранных матчей в НХЛ

© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© Фото : x.com/nhl
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое 15-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 марта 2026 • начало в 05:30
Закончен (Б)
Вегас
4 : 50:1
Вашингтон
30:38 • Ник Дауд
31:03 • Расмус Андерссон
(Джек Айкел)
33:18 • Джек Айкел
(Расмус Андерссон)
40:31 • Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев, Джек Айкел)
06:06 • Хендрик Лапьер
(Иван Мирошниченко, Брэндон Дюхейм)
21:55 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Cole Hutson)
26:49 • Энтони Бовилье
(Ryan Leonard, Джастин Сурдиф)
48:54 • Дилан Строум
(Cole Hutson, Александр Овечкин)
65:01 • Дилан Строум (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" гостит у "Вегас Голден Найтс" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1565-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин обошел Никласа Лидстрема и занял чистое 15-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1569 матчей).
Овечкин также занял третье место в истории лиги по количеству сыгранных матчей в чемпионатах НХЛ в составе одной франшизы. Россиянин уступает по этому показателю только Горди Хоу (1687 матчей за "Детройт Ред Уингз") и Патрику Марло (1607 матчей за "Сан-Хосе Шаркс").
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Трактор
    Ак Барс
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Белоруссия
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Флорида
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Франция
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала