УЕФА оштрафовал "Црвену Звезду" за баннер со святым, пишут СМИ

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал сербскую "Црвену Звезду" за перформанс с изображением святого на стадионе во время стыкового матча за выход в 1/8 финала Лиги Европы против французского "Лилля", сообщает Visegrád 24 в соцсети X.
"Црвена Звезда" 26 февраля дома уступила "Лиллю" со счетом 0:2 в ответном матче плей-офф и по сумме двух встреч (1:2) завершила выступление на турнире. Перед началом игры болельщики на стадионе выложили мозаику с изображением святого Симеона Мироточивого (Стефана Немани) с надписью "Пусть наша вера приведет вас к победе".
По данным Visegrad 24, УЕФА наложил на клуб общий штраф в размере 95,5 тысячи евро, 40 тысяч из которых должны быть выплачены конкретно за баннер. Организация посчитала, что изображение было неуместным для спортивного мероприятия.