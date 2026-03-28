УЕФА оштрафовал "Црвену Звезду" за баннер со святым, пишут СМИ

"Црвена Звезда" 26 февраля дома уступила "Лиллю" со счетом 0:2 в ответном матче плей-офф и по сумме двух встреч (1:2) завершила выступление на турнире. Перед началом игры болельщики на стадионе выложили мозаику с изображением святого Симеона Мироточивого (Стефана Немани) с надписью "Пусть наша вера приведет вас к победе".