Рейтинг@Mail.ru
УЕФА оштрафовал "Црвену Звезду" за баннер со святым, пишут СМИ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 28.03.2026 (обновлено: 07:44 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/uefa-2083443093.html
УЕФА оштрафовал "Црвену Звезду" за баннер со святым, пишут СМИ
2026-03-28T02:17:00+03:00
2026-03-28T07:44:00+03:00
спорт
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78118/06/781180679_0:248:3000:1936_1920x0_80_0_0_69f6fb859cf6e3d8b9006d7635738243.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78118/06/781180679_45:0:2957:2184_1920x0_80_0_0_5106a40c9da77021199a0b4fa6aba960.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
УЕФА оштрафовал "Црвену Звезду" за баннер со святым, пишут СМИ

УЕФА оштрафовал сербскую "Црвену Звезду" за баннер с Симеоном Мироточивым

© AP Photo / Darko VojinovicФанаты "Црвены Звезды"
Фанаты Црвены Звезды - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Фанаты "Црвены Звезды". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал сербскую "Црвену Звезду" за перформанс с изображением святого на стадионе во время стыкового матча за выход в 1/8 финала Лиги Европы против французского "Лилля", сообщает Visegrád 24 в соцсети X.
"Црвена Звезда" 26 февраля дома уступила "Лиллю" со счетом 0:2 в ответном матче плей-офф и по сумме двух встреч (1:2) завершила выступление на турнире. Перед началом игры болельщики на стадионе выложили мозаику с изображением святого Симеона Мироточивого (Стефана Немани) с надписью "Пусть наша вера приведет вас к победе".
Лига Европы УЕФА
26 февраля 2026 • начало в 20:45
Закончен (ДВ)
Црвена Звезда
0 : 2
Лилль
04‎’‎ • Оливье Жиру
(Бенжамен Андре)
99‎’‎ • Натан Нгой
(Феликс Коррейя)
Календарь Турнирная таблица История встреч
По данным Visegrad 24, УЕФА наложил на клуб общий штраф в размере 95,5 тысячи евро, 40 тысяч из которых должны быть выплачены конкретно за баннер. Организация посчитала, что изображение было неуместным для спортивного мероприятия.
 
СпортСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Никарагуа
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала